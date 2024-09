Podjetje Tenzor bo vodil Miha Senčar

Dosedanji komercialni direktor in predstavnik druge generacije ustanoviteljev podjetja Miha Senčar je z avgustom prevzel direktorsko mesto v ptujskem podjetju Tenzor. Na tem mestu je nasledil dosedanjega direktorja Bojana Petka, ki je podjetje vodil 16 let in bo v podjetju prevzel funkcijo svetovalca.

Podjetje Tenzor, v lasti družin Senčar in Bene, je bilo sicer tudi eno izmed desetih nominiranih malih in srednje velikih podjetij za Delovo podjetniško zvezdo 2023. Na trgu so prisotni že 30 let, danes pa je Skupina Tenzor prisotna v šestih državah in je eno vodilnih integracijskih podjetij v Adria regiji na področju centralno-nadzornih sistemov, RFID rešitev, sistemov upravljana zgradb, tehničnega varovanja in elektroinštalacij. Strankam ponujajo lastne in prilagodljive rešitve na področju industrije, logistike, trgovine in trgovskih centrov, turizma, prometa, parkirišč in parkirnih hiš, finančnih institucij, knjižnic in javne uprave.

Prenos vodenja podjetja

Kot so sporočili iz podjetja, je Bojan Petek ob predaji funkcije povedal: »Ko sem pred dobrimi 16 leti prevzel vodenje podjetja Tenzor, si nisem predstavljal, da bo naša skupna pot trajala kar do moje upokojitve. Predvsem zaradi poslovnih izzivov, rasti in dobre klime v podjetju sem vztrajal do letos, ko sem zaključil svoj četrti mandat. Naslednje leto izpolnim pogoje za upokojitev, zato smo se skupaj z lastniki podjetja odločili, da izpeljemo prenos vodenja na mlajšo generacijo. Ob tem me izredno veseli, da podjetje predajam v dobre roke, saj je bil Miha eden od prvih kadrov, ki sem jih zaposlil v Tenzorju, in si je v tem času pridobil potrebne izkušnje za uspešno vodenje podjetja. Tako sem s koncem julija letos predal funkcijo Mihi in prevzel vlogo njegovega svetovalca. Prepričan sem, da se bo Tenzor tako še hitreje razvijal in tudi v bodoče dosegal dobre poslovne rezultate.«

(Od leve proti desni) Albert Bene, Bojan Petek, Miha Senčar in MIran Senčar. FOTO: Arhiv Podjetja

Miha Senčar, novi direktor podjetja Tenzor, pa je poudaril, da je zelo vesel, ker so eno od redkih družinskih podjetij, ki je uspešno izvedlo kar dva prenosa vodstva v 31 letih – najprej po 15 letih delovanja na nelastniškega managerja in sedaj v 31. letu še na drugo generacijo znotraj družin lastnikov. »Na prehod smo se dolgo pripravljali, zato je ta izveden brez zapletov za zaposlene, stranke, dobavitelje in ostale deležnike. Bojan Petek je bil ključen pri postavitvi temeljev za rast podjetja in odličen mentor. S filozofijo zdrave kmečke pameti in pragmatičnosti gremo v naslednje obdobje, kjer bomo nadgradili uspešno strateško obdobje, ki bo zaključilo letos – predvsem v smeri nadaljnje internacionalizacije in širjenja portfelja lastne proizvodnje in razvojnih rešitev.«