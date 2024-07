Velike spremembe na področju odkrivanja zdravil

Umetna inteligenca (UI) postaja vse bolj ključna tudi pri identifikaciji in razvoju novih zdravil in cepiv. V zadnjih petih letih se je uporaba umetne inteligence pri odkrivanju zdravil povečala in prinesla izjemne rezultate v zgodnjih fazah testiranja.

To je namreč pokazala nedavna analiza družbe Boston Consulting Group (BCG), objavljena v znanstveni reviji Drug Discovery Today, ki prinaša vpogled v rezultate kliničnih preskušanj. Navajajo, da analiza razkriva izjemne stopnje uspešnosti in poudarja velik potencial umetne inteligence za farmacevtsko industrijo.

Odlične stopnje uspešnosti preizkušanj

»Zdravila, odkrita z umetno inteligenco, imajo v prvi fazi kliničnih preizkušanj 80–90-odstotno stopnjo uspešnosti, kar je veliko več kot zdravila, odkrita s tradicionalnimi metodami, ki imajo v prvi fazi povprečno od 40- do 55–65-odstotno stopnjo uspešnosti. V drugi fazi kliničnih preizkušanj zdravila, odkrita z umetno inteligenco, kažejo 40-odstotno stopnjo uspešnosti, kar je primerljivo s povprečjem industrije in nakazuje velik vpliv na nadaljnji razvoj v farmacevtskem sektorju,« še navajajo v BCG v sporočilu.

Do decembra lani je 24 molekul, odkritih z umetno inteligenco, zaključilo preizkušanja v prvi fazi – od tega je bilo 21 molekul uspešnih. To predstavlja stopnjo uspešnosti med 40 in 55–65 odstotki, kar je primerljivo z zgodovinskimi povprečji industrije. »Tako visoka stopnja uspešnosti potrjuje, da je umetna inteligenca zelo učinkovita pri oblikovanju ali prepoznavanju molekul z lastnostmi zdravil.«

Preizkušanja v drugi fazi za zdravila, odkrita z umetno inteligenco, kažejo 40-odstotno stopnjo uspešnosti (na omejenem vzorcu), kar je v skladu z zgodovinskimi povprečji industrije med 30 in 40 odstotki. »Kljub temu se prava moč umetne inteligence v farmacevtski industriji pokaže ob upoštevanju potencialnega povečanja splošne produktivnosti razvoja zdravil. Če bi se stopnje uspešnosti ohranile tudi v prihodnjih fazah, bi se lahko verjetnost, da molekula uspešno prestane vse klinične faze, skoraj podvojila, in sicer z običajnih 5–10 odstotkov na približno 9–18 odstotkov,« še navajajo v BCG.

Za hitrejši razvoj

»Umetna inteligenca je odgovorna za preobrazbo procesa odkrivanja novih molekul in zdravil na način, da avtomatizira in poenostavlja številne najbolj časovno zahtevne in ponavljajoče se naloge. To ni zgolj sprememba v hitrosti in učinkovitosti – to je revolucija v načinu, kako pristopamo k uvajanju novih, potencialno življenjsko pomembnih zdravil na trg,« poudarja Sanya-Eduarda Kuzet, projektna vodja za BCG Hrvaška.

Postopek odkrivanja zdravil je dolg, poln negotovosti in drag. Tradicionalne metode se tudi ob uporabi najnaprednejših tehnologij spopadajo z velikimi ovirami in pogosto je potrebnih več let, da privedejo do uporabnega izdelka, še navajajo v BCG. Dodajajo, da je ta časovni okvir še posebno dolg pri odkrivanju novih majhnih molekul, ki ponavadi zahtevajo od štiri do šest let raziskav. »Biološka zdravila in cepiva morda napredujejo hitreje, vendar tudi ta niso imuna za kompleksne in tvegane faze razvoja.«

In prihodnost

Umetna inteligenca ima, kot še pojasnjujejo, ključno vlogo pri izboljševanju učinkovitosti procesa razvoja zdravil, od identifikacije ustreznih bioloških tarč do optimizacije molekularnih zasnov. »Njena zmožnost oblikovanja molekul z optimalno absorpcijo, distribucijo, metabolizmom in izločanjem (ADME) ter varnostnimi profili je ključna za zmanjšanje neuspehov v zgodnjih fazah preizkušanj. Umetna inteligenca s pospeševanjem raziskovalnih in razvojnih faz farmacevtskim podjetjem omogoča hitrejšo uvedbo zdravil na trg, kar je ključno za odzivanje na zdravstvene krize in širšo izboljšavo zdravstvene oskrbe.«

V farmacevtskem sektorju ima prihodnost umetne inteligence preobrazbeni potencial. »Nadaljnje investiranje v raziskave umetne inteligence in njena uporaba pri odkrivanju zdravil sta ključni za maksimalno izkoriščanje tega potenciala. To bo vodilo do učinkovitejšega zagotavljanja življenjsko pomembnih zdravil po vsem svetu, ki bodo bolje usklajene s specifičnimi potrebami pacientov,« še navajajo v BCG.