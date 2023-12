Nominiranci za Delovo osebnost leta 2023

FOTO: Leon Vidic/Delo

Srečko Šestan

Že 27 let je njegovo poslanstvo pomoč ljudem. V soncu in dežju, sušah in poplavah, požarih in epidemiji. In vsem, kar z njimi pride.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Romana Lesjak

Četrti mandat energična in nepopustljiva županja Črne na Koroškem daje srce za svoj kraj in za svoje ljudi.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Katja Stergar

Kot direktorica Javne agencije za knjigo je uspešno izvedla predstavitev Slovenije na največjem knjižnem sejmu v Frankfurtu.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Ana Roš

Je nepogrešljiv del svetovne kulinarične elite in ko smo mislili, da više ne gre, je dobila tri michelinove zvezdice.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Rok Fazarinc

Gradbeni inženir in vodar desetletja od blizu spremlja uničujočo moč vode in išče rešitve, kako vode ukrotiti, a jim hkrati pustiti dovolj prostora.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Matjaž Kek

Selektor, ki piše novo slovensko nogometno pravljico.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

David Zupančič

Mladi zdravnik želi biti glas stroke tudi na družbenih omrežjih, pisateljski fenomen, ki je Slovencem podaril znanost mirnega življenja.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Uroš Ocepek

Dr. Uki iz trboveljske Srednje tehniške in poklicne šole se je uvrstil med petdeset najboljših učiteljev na svetu.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Tatjana Bobnar

Nekdanja notranja ministrica si je upala na glas povedati, kje bi se morala končati politika in začeti stroka.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Tadej Pogačar

Tretje leto zapored najboljši kolesar na svetu se je po poplavah izkazal tudi z dobrodelnostjo in čutom za sočloveka.