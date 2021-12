Pogum, trma in boj za pravo stvar

Izteka se drugo leto epidemije in življenje s covidom-19 zaznamuje tudi letošnji, že 32. izbor za Delov naslov osebnost leta. V uredništvu smo se vprašali, kdo nam je ves ta čas razlagal skrivnostne poti virusa in njegove preobrazbe, kdo je zdravil najtežje bolne in bil z njimi v samoti bolniških postelj, kdo je bil tisti, ki je v pusti čas karantene prinašal veselje s svojimi uspehi, in kdo je povezal družbo s svojim pogumom, trmo, neizprosnim bojem za pravo in pravično stvar.

Ni bilo težko najti deseterice takih ljudi, na katere smo kot narod lahko ponosni. V prihodnjih dveh tednih bomo predstavili njihove zgodbe. Danes začenjamo s predsednikom Uefe, ki je z bliskovito akcijo prebudil evropsko skupnost in odbil napad tako imenovane superlige.

Prireditev skupaj z Delovimi nagrajenci in besedo leta

Uredniški izbor bomo nato za nekaj časa prepustili tudi bralcem, spletno glasovanje bo med 18. in 26. decembrom. Potem bo uredništvo skupaj s prejetimi glasovi določilo zmagovalca. Razglasitev Delove osebnosti bo 6. januarja zvečer, ko bodo podeljena tudi Delova novinarska priznanja in razglašena Delova beseda leta, ki je tradicionalno tudi ena od enajstih finalistk ZRC SAZU za slovensko besedo leta.

Delova osebnost leta 2020 je lani postal epidemiolog Mario Fafangel, pred njim smo prestižni naslov podelili znanstveniku Jadranu Lenarčič, kirurgoma Urošu Ahčanu in Vojku Didanoviču, še leto prej pa je Delova osebnost leta postal jezikoslovec Kozma Ahačič.