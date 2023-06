Prednosti domače, lokalno pridelane hrane

Samooskrbnost Slovenije se počasi krepi

Po podatkih Statističnega urada RS je bila naša država v letu 2022, v primerjavi z letom prej, v povprečju bolj samooskrbna z mesom. Stopnje samooskrbe pri rastlinskih bilancah (razen sadja) pa so se znižale.

Samooskrba z mesom je v povprečju zrasla, in sicer na 87 %. Povečala se je samooskrba z govedino, za malenkost pa se je zmanjšala pri svinjini in perutnini – slednje sicer še vedno pridelamo več kot porabimo. Samopreskrba z ovčjim in kozjim mesom v zadnjih letih ohranja približno enak delež, strmo pa raste delež samooskrbe s konjskim mesom.*

Infografika: Delo, vir: SURS

Stopnja samooskrbe s sadjem v zadnjih letih strmo narašča in je v letu 2022 znašala 29 %, medtem ko se pri drugih rastlinskih pridelkih znižuje. Delež samopreskrbe z zelenjavo, krompirjem in žitom namreč že nekaj let strmo pada.*

Infografika: Delo, vir: SURS

Zakaj vedno več kupcev izbira lokalna živila

Če izberete lokalno hrano, podpirate slovenske kmete in s tem razvoj slovenskega podeželja ter posledično prispevate k samooskrbi Slovenije s hrano v prihodnosti.

Krajše poti od pridelovalca do potrošnika ohranjajo svežino in s tem kakovost pridelka oziroma izdelka. Krajši transport pomeni nižji ogljični odtis, zato je nakup lokalnih izdelkov tudi bolj trajnostna izbira oziroma dobrobit za okolje. Ne nazadnje pa so zaradi krajših razdalj tudi živali manj pod stresom, kar vpliva na kakovost mesa.

Podjetje Evrosad na Sparove police dobavlja tudi sveže češnje. FOTO: Spar Slovenija

Po sveže sadje in zelenjavo v Spar

Ali ste vedeli, da na Sparovih policah najdete kar 70 % izdelkov slovenskih proizvajalcev?**

V Sparu namreč verjamejo v poštena partnerstva z lokalnimi dobavitelji, zato si v okviru projekta To smo mi prizadevajo za povečevanje odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov.

Med Sparovimi številnimi dobavitelji je KZ Agraria, ki skrbi, da so v Sparovih trgovinah sveži pridelki iz Primorske. Prizadevajo si za nadzorovano integrirano pridelavo. Vse več njihovih pridelovalcev se odloča tudi za ekološki pristop h kmetovanju, vsi pa so usmerjeni k naravi in ljudem prijazni pridelavi, ki ohranja rodovitnost tal. KZ Agraria pod svojo blagovno znamko Purissima predstavlja izbrane pridelke, ki so ročno obrani in imajo zajamčeno istrsko poreklo in kakovost.

Največji slovenski pridelovalec sadja Evrosad, ki združuje tri podjetja in več samostojnih sadjarjev, polni Sparove police s sadjem in zelenjavo iz Posavja. Znani so po dolgi tradiciji pridelave jabolk in vzgajajo več kot 20 sort. V njihovih sadovnjakih poleg jabolk rastejo še hruške, breskve in jagode najvišje kakovosti, slive, češnje, pa tudi zelenjava.

Kakovostno slovensko mleko in mlečne izdelke najdete na Sparovih policah

Eden izmed mnogih Sparovih dobaviteljev je tudi Mlekarna Planika, kjer odkupujejo mleko od kmetov s hribovitih območij Posočja in Cerkljansko-Idrijskega. Tega nato le minimalno obdelajo, da ohranijo njegove naravne lastnosti in značilen okus. Tamkajšnje mleko je namreč zaradi neokrnjene narave ter planinske in naravne krme živali zelo visoke kakovosti ter ima specifičen okus in barvo. Iz Mlekarne Planika prihajajo odlično mleko in mlečni izdelki, kot so sir tolminc, maslo, jogurti, namazi in skuta. Proizvajajo pa tudi odlične izdelke za blagovni znamki SPAR Premium in SPAR Vital.

V vasi Gotenica na Kočevskem je Ekološka kmetija Kocjančič, kjer so kravam, ki se sicer pasejo približno polovico leta, zgradili odprt hlev. Ta jim omogoča prosto prehajanje po okoliških travnikih tudi pozimi. Njihove bio jogurte ter bio sir in pasterizirano mleko najdete tudi na Sparovih policah pod ekskluzivno znamko bio izdelkov SPAR Natur*pur.

S Kmetije Humek v Lazah pri Novem mestu, kjer se posvečajo prosti reji kokoši nesnic, pa prihajajo jajca proste reje brez gensko spremenjenih organizmov (GSO). S sodobno opremo in ustrezno ureditvijo kokošim tudi v hlevih omogočajo veliko gibanja in poseben prostor za gnezda, med dnevom pa se lahko kadar koli pasejo na neverjetnih 10 hektarih. Svoje kokoši krmijo izključno s certificirano krmo, ki ne vsebuje GSO. Ta način krmljenja je pod dodatnim strogim nadzorom, zato kupcu vedno zagotavlja preverjeno kakovost jajc.

Polde Mrak je lastnik kmetije Mrak, kjer se posvečajo ekološki reji goveda. FOTO: Spar Slovenija

Po kakovostno meso slovenskega porekla v Sparovo mesnico

V Sparu so naredili še korak dlje s projektom Naravnost od pridelovalca, ki ga uresničujejo v sodelovanju s svojimi zanesljivimi partnerji. Tako spodbujajo živalim prijazno rejo, kmetovalcem omogočajo pravičnejši odkup mesa, kupcem pa možnost nakupa kakovostnega mesa preverjeno slovenskega porekla.

Prašičereja na Kmetiji Cimerman je skladna s smernicami za dobrobit živali. Prašiče krmijo z lastno pridelanimi žitaricami, ki ne vsebujejo GSO, zato je njihovo meso kakovostno in odličnega okusa. Urejena lastna klavnica in predelava mesa skrajšata pot svežega svinjskega mesa in okusnih mesnih dobrot z njihove družinske kmetije do Sparovih prodajnih polic. Njihova svinjina se ponaša s certifikatom Izbrana kakovost ̶ Slovenija. Poleg svežega svinjskega mesa pa v Sparu najdete tudi njihove številne mesne izdelke, kot so hrenovke, izdelki za žar, suhe klobase, papricirana slanina itd.

Na koroški kmetiji Mrak se posvečajo ekološki reji goveda. Svoje krave hranijo z visokokakovostno krmo brez GSO in sintetičnih dodatkov ter jim omogočajo, da se prosto gibljejo tako v hlevu kot na pašniku. Celoten proces vzreje se, pod strogim nadzorom, odvija v Sloveniji. Ravno zato so njihovo ekološko goveje meso in mesni izdelki, ki nosijo certifikat Izbrana kakovost – Slovenija in jih dobite v Sparu, tako kakovostni in okusni.

FOTO: Spar Slovenija

Ali ste vedeli Na vseh prodajnih mestih mesnic INTERSPAR lahko skenirate QR kodo, da izveste, s katere kmetije izvira izbrani kos mesa.

