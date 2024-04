Nekateri ob prodaji nepremičnine navajajo nižjo ceno, da bi plačali manj davka

V nadaljevanju preberite:

Zgodb, takšnih in drugačnih, kako jim je Furs odmeril več davka, kot bi jim ga po njihovem mnenju moral, ne manjka. Nekateri trdijo, da so morali na hitro prodati nepremičnino, zato so bili pripravljeni sprejeti nižjo kupnino, nekateri pa so se zatekli k lažem, da bi državi plačali manj davka. Obojim je skupno, da jim je Furs določil novo davčno osnovo in posledično odmeril več davka. Kdaj se finančna uprava odloči, da prodajna cena ni ustrezna, in kako določijo novo davčno osnovo?