110 največjih podjetij bo iskalo 2000 novih kadrov

Delodajalci so pripravljeni ponuditi dobre delovne razmere in ugodnosti za nove zaposlene, mesto na sejmu pa so si zagotovili že pred poletjem. Sto deset uspešnih slovenskih podjetij bo iskalo kar 2000 novih kadrov v kar 400 različnih poklicih. »Velik odziv podjetij nas veseli,« je povedala Nika Rakonjac, vodja strateškega marketinga na Styria digital marketplaces, d. o. o., »delovnih priložnosti je še vedno veliko, delodajalci so za prihodnje zaposlene pripravljeni ponuditi dobre delovne razmere, med katerimi so možnosti napredovanja in izobraževanja, fleksibilni delovni čas, delo od doma, kjer je to mogoče, dobro ravnotežje med zasebnim in poslovnih življenjem. Boljše delovne priložnosti za kandidate so na dosegu rok.«

Pri podjetju A1, ki je med razstavljavci na Kariernem sejmu MojeDelo.com, se zavedajo, da je dobro počutje zaposlenih odvisno od več dejavnikov: »Razvit imamo edinstven sistem razvoja in učenja, s katerim krepimo posameznike ter ustvarjamo močnejše in bolj povezane ekipe, neprestano gradimo sproščeno kulturo znotraj podjetja ter s številnimi ugodnostmi skrbimo za dobro ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem naših zaposlenih,« so poudarili.

Pri Lidlu Slovenija so ponosni, da so družini prijazno podjetje in nosilci certifikata Top Employer: »Velik poudarek dajemo tudi promociji zdravja med zaposlenimi, krepitvi povezanosti, skrbi za razvoj sodelavk in sodelavcev ter številnim ugodnostim, ki krepijo dobro počutje zaposlenih – denimo kolektivno zdravstveno zavarovanje, brezplačno psihološko, finančno in pravno svetovanje, pa številne ugodnosti za družine zaposlenih.«

Skupina Slovenskih železnic ima zaposlenih več kot 7000 delavcev. Priložnosti za zaposlitev je veliko na več različnih področjih: »Skupina Slovenske železnice je tudi razvojno usmerjena, saj je v teku več kot 40 strateških projektov, povezanih z digitalizacijo logistike, mobilnosti potnikov, upravljanja in vodenja železniškega prometa ter upravljanja sredstev.«

Pri Petrolu zaposlenim ponujajo redna usposabljanja in izobraževanja ter možnosti za razvoj kariere: »Omogočamo različne oblike pridobivanja strokovnega znanja, delovnih izkušenj, veščin in spretnosti, z namenom razvijanja osebnega potenciala in talentov. Poleg tega podpiramo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja z različnimi ukrepi, ki zaposlenim omogočajo večjo fleksibilnost in ravnotežje med delom in družino.«

Med razstavljavci so številna druga znana slovenska podjetja, seznam vseh razstavljavcev: https://kariernisejem.com/razstavljavci/

Posebna pozornost tistim, ki prihajajo na trg dela

Sejem daje posebno pozornost študentom, ki zaključujejo študij in iščejo svoje favorite, kjer bi se zaposlili, pa tudi dijakom poklicnih smeri, ki iščejo prvo delo.

Zanje je pripravljeno predavanje Moje prvo delo, ki vedno poka po šivih. Predavatelj Gorazd Prah jih namreč opremi s potrebnim znanjem in veščinami, s katerimi pristopijo k prvi službi. »Na delavnici Moje prvo delo bodo mladi izvedeli, kako trg dela deluje, kje so delovna mesta in katere korake morajo narediti, da najdejo najbolj primerno delo zase,« je povedal predavatelj, ki verjame, da je prvo delo dobra popotnica za nadaljnjo kariero.

Pravila poslovnega protokola so orodja, ne ovira

V vsebinsko bogatem programskem delu Kariernega sejma MojeDelo.com bodo letos v ospredju teme, ki se najbolj pogosto pojavljajo v sodobnem poslovnem svetu. Med njimi so spoprijemanje z izzivi na karierni poti, kako izboljšati spomin za boljšo kariero, kako graditi dobre odnose v delovni sredini, pa tudi osnovne veščine, kot sta poslovno oblačenje in poslovni bonton.

»Pravila poslovnega protokola so orodje, ne ovira. Niso zapovedi, temveč sredstvo, ki nam je na izbiro pri komuniciranju. Najlažje se je pravil naučiti, obvladamo pa jih, ko jih znamo vplesti v življenje,« je poudarila Ksenija Benedetti, ki bo letos ena izmed predavateljic na sejmu. »Danes so res pravila primernega komuniciranja nekoliko bolj sproščena kot včasih, še vedno pa veljajo osnove, kot so spoštovanje do slehernega sogovornika, urejenost od nog do glave, prijazen pogled in nasmeh, pokončna samozavestna drža in točnost,« je povedala Ksenija Benedetti.

Informacije iz prve roke in pogled iz oči v oči

Sejemska izkušnja ponuja možnost osebnega stika med delodajalci in iskalci zaposlitve, kar je v intenzivnem času, ki ga obvladuje digitalizacija, redko. »Verjamemo, da nič ne more prekositi osebnega stika,« pravi Nika Rakonjac, vodja strateškega marketinga Styria digital marketplaces, »možnost, da se prihodnji zaposleni in delodajalci srečajo iz oči v oči in izmenjajo informacije, ki jih zanimajo, je neprecenljiva in omogoča prava ujemanja. Izkušnje prejšnjih sejmov so nam pokazale, da se med seboj najdejo pravi ljudje za prava delovna mesta. To je tisto, kar nas motivira, da pripeljemo na sejem čim več obiskovalcev, da bo lahko veliko popolnih ujemanj.«

Brezplačen vstop in brezplačno pridobljeni certifikati in profesionalna fotografija

Karierni sejem MojeDelo.com, ki prihaja v četrtek, 24. oktobra, v Cankarjev dom, ima brezplačen vstop in možnost pridobitve številnih potrdil, ki jih lahko iskalci zaposlitve dodajo življenjepisu: »Vsako leto imamo največ zanimanja za psihometrično testiranje, pridobitev potrdil o znanju programov MS Office, PowerPoint, Excel,« pravijo organizatorji. »Testirali boste lahko svoje znanje angleščine in nemščine ter znanje v oblikovalskem programu Photoshop in vseh priljubljenih programskih jezikih. Potrdila boste lahko priložili življenjepisu.«

Med dodatnimi aktivnostmi na tradicionalnem, največjem Kariernem sejmu MojeDelo.com v državi je med bolj priljubljenimi brezplačno fotografiranje, s katero iskalci zaposlitve pridobijo profesionalno fotografijo.

Aktivnosti na sejmu: https://kariernisejem.com/aktivnosti/

Karierni sejem MojeDelo.com bo vrata odprl v četrtek, 24. oktobra, ob 10. uri v Cankarjevem domu. Vstop je za vse registrirane uporabnike portala MojeDelo.com brezplačen, na predavanja pa se bo treba prijaviti, saj so mesta omejena, zanimanje pa vsako leto izjemno.

Ne spreglejte: Z mobilno aplikacijo MojeDelo.com je prijava na sejem in posamezna predavanja preprostejša kot kadar koli, dodatno pa vam omogoča priročen pregled nad dogajanjem, sodelovanje v interaktivnem nagradnem Lovu na delo in pregled aktualnih delovnih mest kjer koli in kadar koli.

