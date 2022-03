HOFER širi možnost krajšega delovnika z ugodnostmi polne zaposlitve

Številne raziskave kažejo, da se bo zaposlovanje v letu 2022 še okrepilo. Po drugi strani pa hkrati številne druge študije kažejo, kaj so prioritete zaposlenih in gotovo je ena od teh tudi krajši delovni čas in posledično s tem lažje usklajevanje med zasebnim in službenim časom. Medtem ko v tujini že precej podjetij vpeljuje krajši delovni čas, v Sloveniji v veliki večini delodajalci niso naklonjeni temu, da svojim zaposlenim omogočajo krajši delovni čas in hkrati vse pravice polne zaposlitve. Pogledali smo primer slovenskega trgovca, ki je letos po 16 mesecih testne uvedbe na določenih področjih od leta 2020 uvedel to možnost za vse zaposlene.

FOTO: HOFER

Po uspešnem testnem obdobju imajo zdaj vsi možnost krajšega delovnega časa in polne zaposlitve

Podjetje HOFER je znova postavilo nov mejnik na področju zaposlovanja v Sloveniji. Vsem svojim sodelavkam in sodelavcem so letos omogočili možnost krajšega delovnika, pri čemer prejemajo vse ugodnosti zaposlitve za polni delovni čas. Edinstveni zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas so testno uvedli že septembra 2020 na področju prodaje in logistike, po uspešnem testnem obdobju in odličnem odzivu njihovih zaposlenih pa so ga s 1. januarjem 2022 razširili tudi na področje uprave oz. administracije.

HOFER (po)polni delovni čas so pri HOFERju poskusno uvedli že septembra 2020. K vključitvi so iz organizacijskih razlogov najprej povabili sodelavke in sodelavce približno četrtine trgovin in izbranega področja logistike. Januarja 2021 so se v testno obdobje lahko vključili še preostali zaposleni v prodaji in logistiki. Ob zaključku leta 2021 je bilo tako v nov zaposlitveni model vključenih že 95 % vseh HOFERjevih sodelavk in sodelavcev iz prodaje in logistike, ki so izpolnjevali pogoje (2 aktivni leti pri podjetju) in so bili pred tem zaposleni za krajši delovni čas.

Z novim zaposlitvenim modelom želeli v prvi fazi izboljšati status zaposlenih za krajši delovni čas

Teo Marsel FOTO: HOFER

»Z novim zaposlitvenim modelom smo želeli našim sodelavkam in sodelavcem olajšati usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem oziroma izboljšati status sodelavk in sodelavcev, zaposlenih za krajši delovni čas,« pojasnjuje Teo Marsel, direktor financ in administracije pri HOFERju. Dodaja, da so ga pri podjetju razvili povsem samoiniciativno. »Že leta opozarjamo na neustrezno slovensko zakonodajo na področju krajšega delovnega časa. Z modelom HOFER (po)polni delovni čas nam je uspelo našim sodelavkam in sodelavcem ponuditi krajši, v povprečju 30-urni delovnik in hkrati vse ugodnosti zaposlitve za polni delovni čas. To jim bo zagotovilo varnejšo prihodnost. Že med snovanjem zaposlitvenega modela je bila naša želja, da bi bili enkrat vanj lahko vključeni vsi zaposleni. Veseli smo, da nam je z letom 2022 to tudi uspelo.«

Kaj pravijo HOFERjeve sodelavke in sodelavci?

Kaj sploh je HOFER (po)polni delovni čas?

Zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas omogoča zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. To v praksi pomeni, da HOFERjeve sodelavke in sodelavci dogovorjeno delajo krajši delovni čas, vendar so pravzaprav zaposleni za polni čas. Pripadajo jim pravice zaposlitve za polni delovni čas, šteje se jim polna pokojninska doba, pripada pa jim tudi polni regres, ki bo pri HOFERju v letu 2022 znašal 1.700 €.

Pogoj za vključitev v HOFER (po)polni delovni čas je 2 leti aktivne zaposlitve pri podjetju, kar predstavlja tretjo stopnjo motivacijskega koncepta: 1. leto: Ob vstopu v podjetje zaposleni avtomatsko prejme zaposlitev za nedoločen čas. 2. leto: Po prvem letu začne podjetje zaposlenim plačevati v drugi pokojninski steber. 3. leto: Po drugem letu se je mogoče vključiti v zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas.

FOTO: HOFER

HOFER tudi v letu 2022 tradicionalno viša plače HOFERjevi sodelavke in sodelavci v prodaji so že v preteklih letih prejemali nadpovprečno visoko plačilo v trgovski panogi, precej višje od zakonsko določene minimalne plače. A podjetje HOFER se je tudi letos po skrbni analizi odločilo, da dvigne plače vsem svojim zaposlenim, pri čemer bodo zaposleni v prodaji in logistiki po novem prejemali kar 6,9 % višje plačilo. Plača zaposlenih v prodaji, ki delajo povprečno 30 ur na teden, tako po novem v najvišjem plačilnem razredu znaša 1.372,50 € bruto, kar za 27,7 % presega slovensko minimalno plačo za 40 ur na teden (1.074,43 €). To pomeni, da HOFERjevi prodajalke in prodajalci za četrtino krajši delavnik pravzaprav prejmejo več kot četrtino višje plačilo. Tisti, ki v prodaji delajo 40 ur na teden, pa v najvišjem plačilnem razredu prejmejo 1.830,00 € bruto, s čimer njihovo plačilo slovensko minimalno plačo presega za več kot 70 %.