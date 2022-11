HSE odslej z dvočlanskim poslovodstvom

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji sprejel odstopno izjavo dosedanjega poslovnega direktorja družbe Marka Štrigla. Družbo HSE tako od danes zastopa dvočlansko poslovodstvo.

Generalni direktor HSE je dr. Tomaž Štokelj, Uroš Podobnik pa poslovni direktor. »Oba na področju energetike delujeta že vrsto let, glavni izzivi, s katerimi se bosta spopadala v prihodnjem obdobju, pa so povezani z nadaljevanjem začrtanih projektov in aktivnosti na področju zelenega prehoda ter še nadaljnje zagotavljanje zanesljive proizvodnje in oskrbe slovenskih odjemalcev z električno energijo,« so sporočili iz HSE.