Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., objavlja javni razpis za

ČLANA UPRAVE SDH (m/ž)

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), posluje kot delniška družba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZGD-1, ZSDH-1, ZSOS in drugimi zakoni ter statutom. Upravo SDH po ZSDH-1 sestavljajo predsednik in največ dva člana, ki jih imenuje nadzorni svet SDH na podlagi javnega razpisa.

Celotni razpis, skupaj z vsemi pogoji, ki jih morajo kandidati za člana uprave SDH izpolnjevati po ZGD-1 in ZSDH-1, ter dokazili, ki jih morajo priložiti svoji prijavi, je objavljen na spletni strani SDH (www.sdh.si).

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh pogojev po ZGD-1 in ZSDH-1, s kratkim življenjepisom in opisom vizije opravljanja funkcije člana uprave, skladno z določbami ZSDH-1, najpozneje do 4. 11. 2024 do 12. ure, in sicer na e-naslov: razpis@sdh.si s pripisom: »Razpis za člana uprave SDH«.

Naročnik oglasne vsebine je SDH