Bookerjeva nagrada: Okoli sveta v trinajstih romanih

Žirija bookerjeve nagrade, ene najprestižnejših literarnih nagrad angleško govorečega prostora, je naposled zatresla sito, na katerem je tokrat ležalo 153 romanov. Na njem jih je ostalo 13, med drugim dva prvenca in delo pretekle nagrajenke Kiran Desai, pri čemer gre za geografsko najbolj raznolik nabor avtorjev doslej.

Na ožji izbor bo kot vsako leto treba počakati do septembra, toda žirija, ki ji predseduje bookerjev nagrajenec Roddy Doyle in jo sestavljajo pisateljica Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, pisatelj in kritik Chris Power, pisateljica Kiley Reid ter igralka Sarah Jessica Parker, že zdaj poudarja, da dela sedmih avtoric in šestih avtorjev, uvrščenih na seznam, »zajemajo izredno širok spekter izkušenj. Letošnji nabor se – morda bolj kot kadarkoli v zgodovini nagrade – ponaša z resnično globalnim uvidom.«

Izbrane knjige nas med drugim popeljejo na kmetijo v južni Maleziji, v madžarsko stanovanjsko naselje in v obalno mestece v Grčiji, izpostavljajo članice in člani žirije ter pri tem »osvetljujejo življenja Korejcev na Japonskem v obdobju po kolonializmu, Indijca, ki ga v zasneženem Vermontu muči domotožje, ribiča kozic na severu Anglije, najstnice, ki rodi v Venezueli in otroka odda v posvojitev, in celo ogroženih polžev v Ukrajini«.

Kot pravijo, se na seznamu najde »roman, ki se je začel kot kratka zgodba v New Yorkerju, roman, ki je nastajal skoraj 20 let, in roman, ki je prvi del predvidene tetralogije. Med romani so dela, ki raziskujejo sodobna pojmovanja moškosti, vezi med materami in otroki ter raznovrstne načine, kako država, razred, rasa in zgodovina oblikujejo naša življenja.«

Knjige v naboru Ledia Xhoga: Misinterpretation

Benjamin Wood: Seascraper

David Szalay: Flesh

Maria Reva: Endling

Andrew Miller: The Land in Winter

Ben Markovits: The Rest of Our Lives

Katie Kitamura: Audition

Kiran Desai: The Loneliness of Sonia and Sunny

Susan Choi: Flashlight

Jonathan Buckley: One Boat

Natasha Brown: Universality

Tash Aw: The South

Claire Adam: Love Forms

Avtorji, ki se bodo potegovali za nagrado v vrednosti 50.000 funtov, prihajajo iz Albanije, Kanade, Madžarske, Indije, Malezije, Trinidada in Tobaga, Ukrajine, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike, med njimi pa sta tudi prvenca, Misinterpretation avtorice Ledie Xhoga in Endling avtorice Marie Reva; v 56-letni zgodovini nagrade si jo je prislužilo šest prvencev.

Najobsežnejše delo na seznamu je roman Kiran Desai The Loneliness of Sonia and Sunny, ki se razteza čez več kot 650 strani, najkrajši pa roman Natashe Brown Universality, ki zgodbo pripoveduje na 156 straneh. In še kurioziteta: v naboru je tako prvi roman operne libretistke (Maria Reva) kot tudi dvanajsti roman nekdanjega profesionalnega košarkarja (Ben Markovits).