Leonardo DiCaprio sofinancira luksuzni hotel v Izraelu

Hollywoodski superzvezdnik Leonardo DiCaprio je tarča kritik zaradi domnevnega sofinanciranja novega luksuznega hotela v bližini Tel Aviva, natančneje v marini Herzliya, ki velja za največjo in najbolj inovativno na celotnem Bližnjem vzhodu . Kot piše Euronews, ta pa se sklicuje na poročanje izraelskega poslovnega časopisa Globes, je odbor za načrtovanje in gradnjo okrožja Tel Aviv odobril gradnjo 51.000 kvadratnih metrov velikega projekta.

Petdesetletni hollywoodski igralec, ki je trenutno glasnik miru Združenih narodov za podnebne spremembe, bo imel v projektu 10-odstotni delež, preostale delnice pa si bodo razdelili skupina Hagag ter brata Ahikam in Lior Cohen. Projekt, ki je bil napovedan marca 2018, se je do danes precej povečal. Kompleks, vreden 270 milijonov dolarjev, se bo zdaj raztezal na 12,6 hektarjih, vključeval bo 365 hotelskih sob v dveh stavbah, konferenčni center, restavracijo z vrhunsko kulinariko, bazen in neposreden dostop jahte do marine.

Hotel bo zasnovan trajnostno, njegova okoljska osredotočenost je ključni vidik DiCapriovega sodelovanja v projektu, kar je skladno z njegovim okoljskim aktivizmom. Uradni datum gradnje še ni bil objavljen, vendar načrti kažejo, da bo letovišče postalo pomembna luksuzna destinacija. DiCapria povezujejo z Izraelom, vse odkar je bil šest let v intimni zvezi z izraelsko manekenko Bar Refaeli, v tamkajšnja podjetja pa je tudi že investiral milijone.