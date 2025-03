52 vikend izletov po Hrvaški

marec

BARANJA: Petaračke buše so dragocena večstoletna tradicija. Beseda »buša« izvira iz madžarskega jezika in pomeni debela glava. Prireditev traja štiri dni in jo zaznamujejo povorke po Baranjskem Petrovem Selu – letos se bodo lepe buše sprehodile 2. marca, dan zatem bodo sledile strašne buše, 4. marca pa se bodo lepe in strašne predstavile skupaj. Zadnji dan bodo zažgali pusta.

VARAŽDIN: Teden smeha, največji in najbolj obiskan gledališki festival na Hrvaškem, bo letos zabaval občinstvo od 7. do 16. marca v Hrvaškem narodnem gledališču v Varaždinu. Pripravili so kar osemdeset predstav. Teden smeha prinaša tudi 9. mednarodno razstavo karikaturistov z naslovom Smeh brez izbire.

SVETI PETAR U ŠUMI: Sveti Petar u Šumi v osrednji Istri je sredi marca kraj, kjer se srečujejo istrski klobasarji na veliki prireditvi S klobaso v Evropo. Na trgu bo postavljeno »mesto klobas«, kjer bodo pripravili sejem, razstave, tekmovanja, zabavni program in gastronomske prireditve o klobasah in njihovih specialitetah.

SPLIT: Pričigin prinaša pet dni, polnih zgodb, ki se ne berejo, temveč pripovedujejo, tako kot se to počne že stoletja – v živo, pred občinstvom. Festival, ki slavi umetnost govorjenja in poslušanja, od 17. do 22. marca združuje pisce, umetnike in zanimive posameznike, ki delijo svoje zgodbe, pogosto prepletene s humorjem, satiro in kritičnim pogledom na družbo.

DUBROVNIK: Dubrovnik ponuja posebno doživetje s prireditvijo Sobotno zimsko jutro v mestu, ki traja do 29. marca. Vsako soboto so obiskovalcem na voljo brezplačni tematski ogledi mesta v hrvaškem in angleškem jeziku ter folklorni nastop ob pol dvanajstih pred cerkvijo sv. Blaža.

Osijek, 290116. Skupina dobrih i zlih busa iz Baranjskog Petrovog Sela su nakon predstavljanja u Zagrebu stigle i u Osijek gdje su se na glavnom Trgu A. Starcevica zabavljale u drustvu gradjana i Osjecko-baranjskog zupana Vladimira Sisljagica. Na fotografiji: baranjske buse u Osijeku. Foto: Vlado Kos/Cropix Foto Vladokos

april

ZAGREB: ZagrebDox, mednarodni festival dokumentarnega filma, bo od 30. marca do 6. aprila 2025 v kinu Kaptol Boutique Cinema spet prikazal najboljšo novo dokumentarno produkcijo. Poleg mednarodne in regionalne konkurence ponuja tudi bogat netekmovalni program – retrospektive, tematske izbore in inovativne pristope k dokumentarnemu žanru.

ISTRA: Številni športniki in rekreativci bodo našli dovolj razlogov za obisk Istre tudi v zimskih mesecih, a prvi pomladni dnevi prinašajo novo izvedbo ultratrail dirke Istria 100 by UTMB. Dirka poteka na območju Istre od Labina (168 km), Buzeta (110 km in 69 km), Motovuna (42 km) in Grožnjana (21 km) vse do Umaga, zato velja za eno največjih in najtežjih tovrstnih dirk na Hrvaškem. Na njej se zbere več kot 2000 tekmovalcev iz približno 60 držav sveta. Poleg petih dirk vključuje tudi športni sejem v športni dvorani Marija i Lina v Umagu.

OSIJEK: Mesto Osijek se pripravlja na enega najlepših praznikov v letu. Mesto ob Dravi bo tudi v tem aprilu postalo središče velikonočnega in spomladanskega dogajanja, ki odseva tradicijo, številne načrtovane aktivnosti pa bodo poskrbele za zabavo in druženje vseh generacij. Ob razdeljevanju ribjega paprikaša in ogledih mesta bodo obiskovalci uživali v predstavah o velikonočnih običajih in tradicionalni gastronomiji, pri čemer bodo sodelovali združenja narodnih manjšin in varuhi tradicije iz Osijeka in okolice.

DUBROVNIK: Letos bo edinstvena dirka po dubrovniškem srednjeveškem obzidju 26. aprila. Kamniti zid tako postane zahtevna proga, ki preizkuša vzdržljivost tekačev s kar 1080 stopnicami in spolzko podlago. Udeleženci bodo nagrajeni s čudovitim razgledom na mesto, zaradi česar je ta 2,5-kilometrska dirka nepozabna izkušnja in prava pustolovščina za vse, ki želijo preizkusiti svoje meje.

Dubrovnik, 270424. Du Motion tradicionalna utrka dubrovackim zidinama, Run the wall. Foto: Tonci Plazibat/CROPIX Foto Tonci Plazibat Cropix

maj

TRAKOŠĆAN: Tudi letos ponuja dvorec Trakošćan ob prazniku dela pester program za vso družino. V gradu lahko obiskovalci s kupljeno vstopnico uživajo v brezplačnih aktivnostih, zunaj pa jih čakajo nastopi zanimivih izvajalcev.

BIOKOVO: Absolute Biokovo Challenge 2025, ki bo 10. maja, je ultimativni izziv za tekače. Proga po tej gori zahteva najvišjo stopnjo telesnega in duševnega napora, razgibanemu terenu so kos le najmočnejši in najbolj drzni. Dirka poteka skozi najlepše predele naravnega parka Biokovo. Tekme so štiri, najzahtevnejša pa je Extreme Challenge, ki na 45,4 kilometra dolžine premaga 4480 višinskih metrov.

ZAGREB: Duhovno-glasbeni spektakel Gledaj srcem bo 17. maja v zagrebški Areni združil najboljše izvajalce sodobne duhovne glasbe. Od začetka v letu 2014 je ta dogodek prerasel v enega največjih glasbenih dogodkov v državi. Ta koncert je tudi praznik povezanosti, duhovnosti in moči glasbe, ki združuje ljudi vseh starosti.

OSIJEK: Maja bo v Osijeku potekal že 48. Mednarodni festival umetniške tamburaške glasbe, ki bo počastil tudi pomembne oblet­nice iz zgodovine tamburaške glasbe, med njimi 100. obletnico rojstva Lovra Županovića, Miljenka Prohaske in Ljuba Kuntarića, ki so s svojim skladateljskim opusom pomembno obogatili to zvrst.

RAB: Motoristke prihajajo na Rab v okviru tretje mednarodne prireditve za motoristke, ki bo od 29. maja do 1. junija. V petek bodo poleg test­nih voženj z motorji in organiziranih ogledov Raba obiskovalci uživali tudi v izletih z ladjico in na tradicionalni zabavi za dobrodošlico. Sobota prinaša še več vznemirjenja s parado motoristk do Loparja in privlačnim glasbenim programom na Novi rivi, kjer bo nastopila zasedba z bogatim repertoarjem ameriškega južnjaškega rocka.

Bednja, 021124. Suncan jesenski dan i prepuna setnica oko Trakoscanskog jezera koje je nakon visegodisnjih radova ciscenja i odrzavanja ponovno puno. Na fotografiji: Dvorac Trakoscan. Foto: Ivana Grgic/CROPIX Foto Ivana Grgic Cropix

junij

ROVINJ: Imate zares radi morje in čolne, v začetku poletja pa vas mami na obalo? Pridite v slikoviti Rovinj, kjer poteka 19. Rovinjska regata tradicionalnih bark z oglavnim in latinskim jad­rom. Ta dogodek že od vsega začetka ohranja znanja in veščine jadranja z oglavnim jadrom ter tehnike njegove izdelave in predvsem njegove poslikave. Regata združuje okoli 40 jadrnic s širšega območja Jadrana, predvsem iz severne Italije, Slovenije ter Istrske in Primorsko-goranske županije.

ZAGREB: INmusic festival, največji open air festival na Hrvaškem, vsako leto poteka na Otoku hrvaške mladine na Jarunu v Zagrebu. V osemnajstih letih obstoja je postal eden najpomembnejših glasbenih dogodkov v Evropi. Letos bodo od 23. do 25. junija nastopili legendarni izvajalci, kot so Press Club, Kings of Leon, Massive Attack, Air, Michael Kiwanuka in Foster the People. Poleg izjemnega glasbenega programa ponuja kampiranje na dveh otokih Velikega jezera, Univerzijada in Trešnjevka.

KARLOVAC: Mednarodni festival lutkovnih gledališč je namenjen vsem ljubiteljem umetnosti in ustvarjalnosti ne glede na njihovo starost. Nepozabno doživetje združuje ljubezen do lutkarstva, izražanja in umetnosti z impresivnim repertoarjem predstav priznanih lutkovnih skupin z vsega sveta. Poleg predstav bodo obiskovalcem od 20. do 24. maja na voljo izobraževalni programi in delavnice, na katerih se bodo lahko seznanili z izdelovanjem lutk in ustvarjali svoje.

OSIJEK: Osijek Summer Night je dolgoletna zabavna prireditev, ki v poletnih mesecih poživlja ulice in trge mesta ob Dravi. Okusna hrana, glasba, predstave, avtohtoni izdelki in druženje – vse to privabi številne obiskovalce na sprehod po osiješkem korzu, promenadi ob reki ali sprehajališčih v središču mesta. Prva letošnja poletna noč bo 28. junija.

Zagreb, 260619. Jarun. Cetrnaesto izdanje najveceg hrvatskog open air festivala INmusic. Na fotografiji: Nastup grupe The Cure na festivalu INmusic Foto: Marko Todorov/CROPIX Foto Marko Todorov/Cropix Cropix

julij

MURSKO SREDIŠĆE: Mursko Središće bo od 27. junija do 5. julija gostilo tradicionalno Poletje ob Muri. Obiskovalce čaka bogat program, ki vključuje kulturne in zabavne vsebine, športne turnirje z nagradami ter številne aktivnosti za otroke. Vrhunec dogajanja bosta koncerta Petra Graša in skupine Prljavo kazalište.

SPLIT: Festival Ultra Europe bo v treh glasbenih večerih (od 11. do 14. julija) ljubitelje elektronske glasbe popeljal na pravo plesno popotovanje, polno neverjetne energije. Ritmi najboljših svetovnih didžejev bodo odmevali z odra v splitskem Parku mladosti s produkcijo in scenografijo, ki premika meje.

UMAG: Težko je zamuditi družabni dogodek istrske sezone – turnir ATP v Umagu, ki poteka deset dni sredi julija. Z več kot tridesetletno tradicijo je Plava Laguna Croatia Open Umag najstarejši teniški turnir na Hrvaškem ter nedvomno eden najbolj cenjenih in prestižnih mednarodnih turnirjev v celotni regiji. Umag na koledarju ATP vedno izstopa kot mesto vrhunskega tenisa, a tudi bogatega programa spremljevalnih turističnih, gastronomskih in zabavnih dogodkov.

DUBROVNIK: Dubrovniške poletne igre, festival, ustanovljen leta 1950, bodo potekale od 10. julija do 25. avgusta. Edinstveni kulturno-umetniški dogodek združuje vrhunske domače in mednarodne ustvarjalce, letošnjo festivalsko temo pa bodo navdihnile ženske. Ženski liki, teme in nastopi bodo zaznamovali pester in bogat glasbeno-gledališki program z najkakovostnejšimi izvajalci različnih žanrov, tako s hrvaške kot mednarodne scene. Prvič prihaja na Dubrovniške poletne igre ena najvidnejših svetovnih pianistk današnjega časa, Khatia Buniatishvili.

Dubrovnik, 100717. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Himne slobodi veceras su ispred crkve Svetog Vlaha svecano otvorene 68. Dubrovacke ljetne igre Foto: Niksa Duper/CROPIx Foto Niksa Duper/Cropix Cropix

avgust

SINJ: Vsako leto v nedeljo v prvi tretjini avgusta, v spomin na zmago nad turškimi zavojevalci 14. avgusta 1715, poteka sinjska alka. Ta spektakel slavi tradicijo, spretnost in nacionalni ponos z jezdeci na konjih, ki v polnem galopu poskušajo zadeti železni obroč, obešen na vrvi čez dirkališče. Poleg alke lahko obiskovalci na zgodovinskih ulicah Sinja uživajo v razstavah, tradicionalnih obrteh in okusni lokalni kuhinji.

KOPRIVNICA: Avgust v Koprivnici mineva v znamenju Poletja na Zrinskem, prireditve, ki prinaša različne kulturne, umetniške in zabavne prireditve. Poletni kino pod zvezdami, predstave in delavnice so le del ponudbe, ki bo navdušila obiskovalce. Koprivniško poletje bo letos potekalo od 4. julija do 19. avgusta.

SVETI URBAN: V vasici v Medžimurju je sredina avgusta rezervirana za rokovsko proščenje in 21. mednarodni rally starodobnih traktorjev. Gre za dogodek, ki vsako leto privabi vse več ljubiteljev starodobnikov in radovednih gostov. Za konec praznika sv. Roka se postavi tradicionalni klopotec, simbol začetka zorenja grozdja.

KRK: Tudi letos bo pred mestom Krk potekala prireditev Krška jadra, prva in najstarejša regata tradicionalnih lesenih čolnov v vzhodnem delu Jadrana. Jadralni klub Plav jo je prvič pripravil leta 1876, prerasla pa je v večdnevno prireditev, bogato s športnimi, kulturnimi, zabavnimi in izobraževalnimi vsebinami. Obiskovalci lahko uživajo v delavnicah jadranja na tradicionalnih čolnih, pa tudi v delavnicah, posvečenih tradicionalnemu pomorstvu, ladjedelništvu in ribištvu.

VARAŽDIN: Špancirfest, največji, najbolj znan in najbolj priljubljeni ulični festival na Hrvaškem, bo letos potekal od 22. do 31. avgusta. Festival poživi mesto z bogatimi vsebinami in dogodki ter ustvari živahno vzdušje, vsaka ulica v starem jedru pa postane zanimiva kulisa.

- 2024. U FOTOGRAFIJAMA CROPIX-A- Split, 121024. 17. izdanje Soltanske regate u organizaciji JK Zenta. Prva dionica se jedri do Stomorske na otoku Solti a druga ruta navigacijske regate je sutra od Stomorske do Splita. Foto: Duje Klaric/CROPIX Foto Duje Klaric Cropix

september

POREČ: Festival Tunalicious v Poreču je zagotovo eden najbolj zanimivih posezonskih dogodkov v Istri. Potekal bo od 8. do 14. septembra kot tradicionalna prireditev, ki na ulice in poreško obalo prinaša raznolike gastronomske trende ter bogato zabavno in športno vsebino. Letos ga sestavljajo štiri programske kategorije: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food Festival in TunIstra – tekmovanje v lovu na velike ribe oziroma »big game fishing«. V okviru TunIstre – big game fishing se bodo zbrale različne tekmovalne barke, na katerih bodo strastni ribiči v razburljivih ribolovnih dneh preizkušali svoje meje in poskušali uloviti jadransko kraljico.

HVAR: Druga izdaja Hvar Film Festivala bo potekala od 11. do 14. septembra. Festival se osredotoča na razvoj kratkega filma in filmske industrije ter ponuja bogat program, ki vključuje filmske projekcije, delavnice in mojstrske tečaje. Poleg tega ponudba vključuje aktivnosti, namenjene izobraževanju in povezovanju mladih filmskih profesionalcev.

VINKOVCI: Vinkovške jeseni bodo letos septembra praznovale 60 let obstoja ter znova oživile tradicijo in kulturo v osrčju Slavonije. Ta dragocena prireditev je nastala v želji po ohranitvi nekdanjega podeželja, njegovih ljudi, običajev in glasbene dediščine pred pozabo, letos pa bo bogat program potekal od 12. do 21. septembra.

KARLOVAC: Mednarodna razstava psov 4 Rivers Winner 2025 bo potekala na Vunskem polju v Karlovcu od 25. do 28. septembra. Pričakujejo več kot 3000 razstavnih psov in približno 6000 obiskovalcev. Letos bodo del programa tudi atrakcije, kot sta Aquatica in novi Center Nikole Tesle.

Vinkovci, 200920. Svecana povorka 55. Vinkovackih jeseni slavonskih KUD-ova Na fotografiji: povorka. Foto: Ivan Peric/CROPIX Foto Ivan Peric/Cropix Cropix

oktober

IVANIĆ-GRAD: Vsako leto v oktobru, od leta 2004, Ivanić-Grad gosti Bučijado, razstavno-prodajni sejem buč, ki je pravi raj za vse ljubitelje bučnega olja, bučne pite in drugih specialitet. Svoje izdelke bo predstavilo več kot sto razstavljavcev, obiskovalce pa čaka tudi pester program, ki vključuje izobraževalne delavnice, predstave in razstave.

LOVRAN: Ta jesen bo v znamenju jubilejne, 50. Marunade, praznika lovranskega marona, okusnega, kakovostnega kostanja, ki je znan tudi zunaj Hrvaške. Čeprav bo Marunada trajala tri vikende, je osrednje dogajanje rezervirano za drugi konec tedna, od 10. do 12. oktobra. Torte, sladoledi, koktajli in specialitete iz kostanja čakajo vse, ki si želijo okusiti to jesensko poslastico.

MOTOVUN: Občina Motovun in Turistična skupnost Motovun sta organizatorja festivala z geografskim poreklom – Praznika terana in tartufov. Gre za enodnevno razstavo in javno pokušino terana in izdelkov iz tartufov. Festival, navdihnjen z dragocenostmi, ki obkrožajo Motovun, odličnim teranom in tartufi, je izvrstna priložnost, da se obiskovalcem predstavi in ponudi osvežitev brbončic z najfinejšimi okusi, značilnimi za to območje, vinarjem in tartufarjem pa, da svoje izdelke na enem mestu predstavijo širši javnosti, skupaj s promocijo, degustacijo in prodajo svojih izdelkov.

ZAGREB: V KD Vatroslava Lisinskega prihaja 25. oktobra glasbeni spektakel Disco opera na turneji 2025. Mednarodni simfonični orkester, big band, zbor in solisti bodo skupaj izvedli 22 kultnih uspešnic izvajalcev, katerih imena so vpisana v enciklopedije svetovne in domače glasbene scene. Donna Summer, Abba, Boney M, Bee Gees, Michael Jackson, Stevie Wonder in Quincy Jones so zgolj nekateri od velikanov, katerih glasba bo zazvenela na zagrebškem odru.

Motovun, 241015. 6. izdanje TeTe, festivala terana i tartufa privuklo je danas veliki broj gostiju na motovunsko brdo. Uz prigodnu degustaciju vina koje se moglo kusati iz degustacijske case koja je kostala 40 kuna, te gastro ponudu jela sa tartufima, dodijeljene su nagrade za najbolji teran i najtezi tartuf koji je bio tezak cak 840 grama. Na fotografiji: Motovun. Foto: Danijela Peracic/CROPIX Foto Danijela Peracic/Cropix Cropix

november

CRES/LOŠINJ: Začetek novembra je rezerviran za Cres & Lošinj Trail Weekend, dogodek, ki ponuja edinstveno priložnost za raziskovanje lepot teh dveh otokov na razburljivih dirkah, razdeljenih v tri težavnostne kategorije: vijoličasto, modro in zeleno. Ideja je povezati skrite kotičke in vrhove otokov ter tekačem omogočiti nepozabno trail izkušnjo.

MOMJAN: Momjan, istrsko mesto, znano po vrhunskih vinih, je še posebej ponosno na martinovanje. Ob mladem vinu in okusnih prigrizkih lahko obiskovalci spoznajo postopek pridelave vina ter odkrivajo čarobno pokrajino momjanskih vinogradov. Vsekakor ne zamudite kozarca dobrega momjanskega muškata.

ZAGREB: Interliber, največji in najbolj obiskan knjižni sejem na Hrvaškem, bo letos ljubitelje knjig iz države in regije vabil na Zagrebški velesejem od 12. do 17. novembra. Sejem predstavlja platformo za promocijo knjig, pisateljev in branja, na kateri se združujejo najpomembnejši založniki in knjigarne.

SPLIT: V Stari mestni hiši bo ob 1100. oblet­nici hrvaškega kraljestva na ogled razstava 1100 let glagolice v Splitu. Muzej mesta Split v sodelovanju z izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami pripravlja bogat program razstav in izobraževalnih dejavnosti. Obiskovalci se lahko udeležijo predavanj, strokovnih vodenih ogledov ter delavnic za otroke in odrasle.

KARANAC: Vas Karanac v novembru postane središče Baranje, saj tam potekata Zimski varaš in Čvarakfest. Na sejmu boste lahko okusili in kupili domače suhomesne izdelke, sire, pecivo, torte, med, mleto rdečo papriko, sokove, vino, žganje in izdelke domače obrti. Vsako leto ponudijo tudi čobanac, fižol iz gline, kotlovino, pečene klobase, krapa na palici in vino. Hkrati s sejmom bo potekalo tekmovanje v pripravi ocvirkov Čvarakfest, zmagovalec pa bo dobil naziv mojstra ocvirkov.

Karanac, 241118. Cvarakfest na Zimskom sajmu u etno selu Karanac u Baranji. Na fotografiji: sarani u rasljama i grah u glinenom cupu. Foto: Vlado Kos/CROPIX Foto Vlado Kos/Cropix Cropix

december

ZAGREB: Najbolj znan predpraznični dogodek na Hrvaškem je zagotovo Advent v Zagrebu, ki se tradicionalno začne s prižigom prve advent­ne sveče na Trgu bana Josipa Jelačića pri Manduševcu. Na več lokacijah v središču prestolnice čakata obiskovalce pestra gastronomska ponudba ter bogat kulturno-zabavni program. Poleg tradicionalnega kuhanega vina in fritul bodo v zagrebških adventnih hišicah uživali tudi ljubitelji zanimivih kombinacij okusov ali modernih različic tradicionalnih jedi. Otroci bodo še posebej navdušeni nad drsališčem na Tomislavcu in vožnjo z božičnim tramvajem.

PULJ: Lani je Pulj za advent še posebej zasijal in podobno se obeta letos. Glavni razlog je čarobna Arena, ki je postala odlična kulisa za ledene radosti na drsališču. Poleg tega je vse očarala z vizualnimi in svetlobnimi učinki, ki so vnesli pridih zime in božične čarobnosti. Ves december vas v mestu čakajo še številni drugi dogodki v okviru Adventa v Pulju.

KARLOVAC: Od 19. do 21. decembra bo tudi letos v Karlovcu potekal božični obrtni sejem. Predstavilo se bo 12 rokodelcev, ki bodo razstavili svoje ročno izdelane unikatne izdelke, med drugim božične voščilnice, spominke, praznične okraske, ročna dela, igrače, nakit, medenjake in praznična darila. Prodajni del sejma bo dopolnila izobraževalna dejavnost v mali dvorani gledališča Zorin dom z delavnicami za otroke ter izobraževalnimi delavnicami za obrtnike in vse zainteresirane.

VIROVITICA: Najlepši čas v letu v Virovitici zaznamuje prireditev December v mestu, ki vključuje Advent na Dvoru. Obiskovalce čakajo številne dobrote in glasbeni nastopi, ki jih bodo hitro ogreli in bodo ob njih pozabili na nizke temperature. V okviru adventa lahko vsako leto obiščete božični sejem na Dvoru, na katerem se predstavljajo lokalni proizvajalci, šole in društva.

Pula, 061224. Paljenjem lampica, uz odbrojavanje, u tocno u sest sati, u osnjeznoj Areni otvoreno je veliko klizaliste na povrsini od cak 600 metara cetvornih. Foto: Goran Sebelic/CROPIX Foto Goran Sebelic Cropix

januar 2026

ĐAKOVO: Svete tri kralje vsako leto praznujemo s tradicionalnim zborom planincev na Boroviku, na katerem sodelujejo številna planinska društva, svoje leto pa s tem začne tudi Alpinistični klub Đakovo. Planinski dom Borovik stoji ob makadamski cesti proti vasi Paučje, na dnu gozdnate doline, malo odmaknjen od pet kilometrov dolgega jezera Borovik, ki je priljubljena izletniška točka prebivalcev Đakova, Našic in Osijeka. Planinci se bodo 6. januarja podali na Pot treh kraljev.

PLITVIŠKA JEZERA: Tako kot je čudovita narava spomladi, so Plitviška jezera privlačna destinacija tudi pozimi, ko se vse umiri in snežna odeja ustvari zimsko idilo. Ogled spod­njih jezer je mogoč tudi v zimskih mesecih, medtem ko so zgornja za obiskovalce zaprta. Najbolj znan hrvaški narodni park je pozimi najprimernejši za enodnevne izlete.

ROVINJSKO SELO: V Rovinjskem Selu sredi meseca poteka znamenita Antonja – tradicionalna razstava in pokušina vin in oljčnega olja rovinjskih pridelovalcev ter predstavitev in prikaz priprave istrskih sup. Tekmovalna razstava ocenjuje najboljša vina profesionalnih in amaterskih pridelovalcev ter najboljša oljčna olja. Prireditve v Rovinjskem Selu negujejo izročilo tukajšnjih kmetov, oljkarjev in vinarjev ter tako poudarjajo pomen ohranjanja in dviga kakovosti sadov dela in truda s tega območja.

BJELOVAR: Bjelovar z mednarodnim tednom tolkal vsako leto postane epicenter svetovne tolkalske umetnosti. Ta edinstveni dogodek je ustanovil in umetniško vodil profesor Igor Lešnik, ustanovitelj tolkalskega studia na zagrebški akademiji za glasbo, ki je učil številne generacije tolkalcev na Hrvaškem.

Plitvice, 170121. Brojni izletnici uzivaju u zimskoj idili Nacionalnog parka Plitvicka jezera. Foto: Nikola Vilic/CROPIX Foto Nikola Vilic/Cropix Cropix

februar 2026

KNEŽEVI VINOGRADI: Kneževi Vinogradi so pravi raj za ljubitelje vina in narave. To območje ima bogato zgodovino pridelovanja grozdja, ki sega v čas rimskega cesarstva. V vinskih kleteh zorijo avtohtone sorte in obiskovalci lahko ob tradicionalnih ribjih in divjačinskih specialitetah uživajo v vrhunskih vinih. To je hkrati priložnost za spoznavanje baranjske kulture – raziskujete lahko lovske koče, poslušate tamburaše in odkrivate stare ljudske običaje.

REKA: Reški karneval imenujejo tudi peti letni čas, zakaj, pa postane jasno vsakomur, ki februarja obišče največje mesto v Kvarnerju. Povorke maškar, gastronomske delavnice, koncerti, pustne igre, športne prireditve in humanitarne akcije so znane »sestavine« tega tradicionalnega pustnega dogajanja, ki traja vse do pepelnične srede.

MALI LOŠINJ: V okviru lošinjskega karnevala poteka tudi vesela morska dirka MareMonada. Tekmovalci se dopoldne odpravijo na jadranje po malološinjskem zalivu na različnih prirejenih plovilih – sodih, bojah, jadralnih deskah in podobnih plavajočih predmetih. Cilj ni zmaga, temveč zabava in predstavitev domiselnih mask, ta dogodek pa poleg tekmovalcev pritegne tudi številne gledalce, ki med nastopajočimi vedno najdejo svojega favorita in vneto navijajo zanj.

ZAGREB: Sljemenski šarm in romantično vzdušje v okrašenih gondolah bosta v mesecu ljubezni ustvarila trenutke, ki si jih bodo pari za vedno zapomnili. ZET organizira Valentinovo v gondoli; pare bo ob prihodu na žičnico pričakal šampanjec, na zgornji postaji pa bo postavljena fototočka v obliki srca. Ta romantični izlet z gondolo bo postal nepozaben del vsake ljubezenske zgodbe.