52 vikend izletov po SRBIJI

marec

FRUŠKA GORA: Obiščite kakšnega od 16 srednjeveških pravoslavnih samostanov, ki stojijo na območju Fruške gore, dan pa lahko preživite tudi ob tukajšnjih čudovitih jezerih. Privoščite si piknik na eni od številnih izletniških točk, kot so Stražilovo, Brankovac, Iriški venac, Zmajevac in druge. Za konec dogodivščine pa pokusite najboljša fruškogorska vina in lokalno specialiteto pudarski paprikaš.

TOPLICE VRDNIK: Ob vznožju Fruške gore najdete zdravilne vrelce – toplice Vrdnik. Ne zamudite ogleda ostankov znamenitega vrdniškega stolpa, mir pa poiščite na sprehodu po urejenih sprehajalnih poteh. Za lep spomin se fotografirajte na vrdniških stopnicah.

SREMSKA MITROVICA: Oglejte si najpomembnejše arheološko najdišče, cesarsko palačo v Sirmiju, in se na lastne oči prepričajte o lepoti rimskih mozaikov. Sprehodite se po Žitnem trgu in mestnem območju za pešce. Podajte se v posebni naravni rezervat Zasavica in uživajte v lokalnih specialitetah in mesninah iz mangalice.

ŠID: Ko pridete v Šid, vam bodo gostitelji predlagali ogled bližnjih samostanov: svete Petke v Berkasovem ter Privine Glave in Đipše. Obiščete lahko tudi trdnjavo v Moroviću in Rusko palačo ter arheološka najdišča Gradina – Vašica, trdnjava Berkasovo, Nekropola in Dolina čelad.

VRŠAC: V Vršcu obiščite mestni muzej, stolp in veličastno rimskokatoliško katedralo svetega Gerharda. Posebni zanimivosti v sklopu mestnega muzeja sta Lekarna na stopnicah in spominska zbirka slikarja Paje Jovanovića. Sončen zimski dan izkoristite za pohod po Zagajičkih brdih in se ogrejte z domačimi vini v znanih vinotočih ali obiščite vinsko vasico Gudurica.

Samostan Ravanica v Vrdniku, Fruška Gora FOTO: Shutterstock

april

BEOGRAD: To mesto premore bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, kar se kaže v velikem številu muzejev: Narod­ni muzej, Vojaški muzej, Muzej sodobne umetnosti, Muzej Jugoslavije, Muzej Nikole Tesle. Številnih spomenikov, kot so Spomenik zmage, spomenik knezu Mihailu ali nekdanja rezidenca kraljeve družine Beli dvor, preprosto ne smete zgrešiti. Beograjska trdnjava in Kalemegdan sta muzeja na prostem, dan pa si lahko popestrite s sprehodom po območ­ju za pešce na Ulici Kneza Mihaila. Beograd na vodi predstavlja revitalizacijo nabrežja reke Save in ustvarja novo, sodobno oazo v središču mesta, izpustiti pa ne smete niti Skadarlije in uživanja v pristnih srbskih okusih ob zvokih stare glasbe.

SMEDEREVO: Kdor pride v Smederevo, mora pokusiti sarme iz trtnih listov, ostriža po smederevsko in smederevski zavitek. Dan začnite z ogledom trdnjave, ne preskočite pa niti Karađorđevega duda, zgodovinskega kraja, kjer je leta 1805 takratni turški poveljnik ključe mesta predal vojskovodji Karađorđu Petroviću.

GOLUBAC: Obiščite trdnjavo Golubac, pa tudi trdnjavo Ram, ki se je ohranila še iz obdobja turškega sultana Bajazida II. Verniki si morajo obvezno ogledati samostana Tumane in Nimnik. Lepo vreme izkoristite za kolesarjenje po poti EuroVelo 6, vzemite pa si tudi čas za panoramski ogled Golubca z ladjico. Donava je v svojem celotnem toku najširša prav pri Golubcu.

VELIKO GRADIŠTE: Srebrno jezero je ena najbolj znanih izletniških točk v Srbiji. Popoldne, ko sonce zahaja za Karpate, daje množica sončnih žarkov jezeru srebrn lesk, po katerem je dobilo ime. Izkoristite vikend in si baterije napolnite v tej oazi. Preizkusite se tudi v ribolovu.

Tašmajdan, Beograd FOTO: Oliver Bunić/Blic

maj

SOMBOR: Simbol Sombora je mestna hiša, magistrat. Doživite monumentalno umetniško delo, največje olje na platnu v Srbiji, z naslovom Bitka pri Senti slikarja Franza Eisenhuta in si oglejte slavnostno dvorano županije. V spremstvu tamburašev se zapeljite s somborsko kočijo. Obiščite posebni naravni rezervat Gornje Podunavlje, otok ohranjene narave. Celotno območje z več kot 280 vrstami ptic je idealno tudi za fotosafari.

SREMSKI KARLOVCI: Oglejte si karlovško gimnazijo, ki je najstarejša v Srbiji. Vodnjak Štirje levi slovi po legendi, ki pravi, da se bo vsak, ki pije vodo iz vodnjaka, vrnil v Karlovce in se tam poročil. Odpravite se tudi v Stražilovo, kraj, kjer je pokopan Branko Radičević, velikan srbske poezije. Obiščite vinske kleti ter spoznajte najboljša sremska vina in hrano. Zaščitni znak Sremskih Karlovcev je bermet, vino, ki so ga stregli tudi na Titaniku.

INĐIJA: Med turističnim ogledom Inđije je obvezen obisk spomenika Milunki Savić. Krčedinska ada je rečni otok, ki je zelo privlačen za ljubitelje narave. Doživite Keltsko vas v Inđiji, tematski turistični kompleks, ki ga je navdihnilo življenje Keltov. Obiščite Novi Slankamen in si privoščite večerjo v restavraciji Fleur de Sel, dobitnici prestižne Michelinove zvezdice leta 2025.

PRIJEPOLJE: Tukaj vas čakata samostan Mileševa in freska Beli angel, eno najlepših del evropske srednjeveške umetnosti. Ne preskočite niti obiska Mestnega muzeja in Muzeja Vlade Divca. Doživite lepoto narave in meandre reke Uvac, habitata beloglavega jastreba. Pokusite znamenito ajdovo pito, zlatarski sir in žganje iz divjih hrušk.

Sremski Karlovci FOTO: Shutterstock

junij

KRAGUJEVAC: Kragujevčani so še posebej ponosni na staro mestno jedro in zgodovinski kompleks Milošev venac, h kateremu spada tudi Amidžin konak. Tu sta še Konak kneza Mihaila, zgrajen leta 1860, ter spominski park Šumarice. Junija tu poteka Arsenal Fest, eden najboljših poletnih glasbenih festivalov v tem delu Evrope.

ARANĐELOVAC: Obiščite Staro zdanje in Paviljon kneza Miloša v parku Bukovičke ban­je, kjer lahko uživate tudi v nenavadni zbirki skulptur na prostem iz belega marmorja. Z obiskom znamenitega kraja Orašac, kjer je potekala prva srbska vstaja, se podajte v zgodovino. Raziščite lepote jame Risovača in svet iz obdobja krede.

SOKOBANJA: Sprehodite se po urejenem parku Banjica, območju za pešce in sokobanjski promenadi. Občutite blagodejnost gore Ozren, znane po zdravilnem zraku. Podajte se na kajakaško dogodivščino po Bovanskem jezeru.

RTANJ: Rtanj je priljubljen predvsem med planinci. Da bi začutili čarobnost, ki jo je narava nesebično podarila tej gori, se sprehodite po njenih poteh, povzpnite na najvišji vrh Šiljak in uživajte v neverjetnem razgledu, ki se bo odprl pred vami.

BELA CRKVA: Šest jezer pri Beli Crkvi privablja ljudi, ki si želijo sprostitve na urejenih ali popolnoma divjih in samotnih plažah. V bližini mesta je posebni naravni rezervat Deliblatska peščara. Sipine so visoke tudi do 200 metrov, zato to območje pogosto imenujemo evropska Sahara. Pokusite posebno belocrkvansko jabolko. Konec junija tu poteka tudi mednarodni Belocrkvanski karneval, s povorko kostumiranih skupin, ki mu pečat daje cvetje.

Soko Grad oziroma Sokolac v bližini kraja Sokobanja FOTO: Shutterstock

julij

NOVI SAD: Zmaj Jovina in Dunavska ulica s hišami s pisanimi pročelji sta najbolj slikovit del mestnega območja za pešce. Petrovaradinska trdnjava s svojo monumentalno arhitekturo, podzemnimi galerijami in čudovitimi labirinti privablja turiste z vsega sveta. Ulica Laze Telečkog, sinonim za zabavo ter ulica kavarn in klubov, je vedno na vrhu seznama mlajših turistov. Ponos mesta je Štrand, urejena peščena plaža s pogledom na Most svobode, nujen pa je tudi obisk festivala Exit.

LOZNICA: Sprehodite se po urejenem zdraviliškem parku toplic Koviljača, ki ga krasi več kot 80 različnih vrst dreves. Duha preteklosti boste začutili v samostanu Tronoša, kjer je poučeval Vuk Stefanović Karadžić, reformator srbskega jezika in pisave. Na julijskem festivalu Lilalo pa boste izvedeli, kaj je »lilanje«.

BAJINA BAŠTA: Nepogrešljiva znamenitost je Hišica na Drini. Na vroč poletni dan se ohladite na plažah Perućca. Lepotico Bajine Bašte, modro reko Drine, boste najbolje spoznali, če boste križarili po njenem kanjonu. To območje slovi po redkih endemitih in tako lahko radovedni turisti s čolna opazijo znamenite omorike ali Pančićeve smreke, včasih pa tudi gamse. Julija tu poteka tradicionalna Drinska regata, radoživa prireditev, ki je posebna prav zato, ker poteka na reki.

TARA: Sredi poletne vročine si privoščite ohladitev v narodnem parku Tara, ki se ponaša s prostranimi gozdovi, čudovitimi pogledi z razglednih točk, jezeri in naravnim habitatom rjavega medveda. Po najlepših delih Tare, ki le malokoga pusti ravnodušnega, se razteza razvejana mreža sprehajalnih poti. Gora je postala priljubljen cilj pohodnikov in ljubiteljev narave, saj ima kar 18 pohodniških poti.

Most svobode in plaža ob Donavi v Novem Sadu FOTO: Shutterstock

avgust

ČAČAK: Čačak obvezno obiščite v času, ko v bližnji Guči poteka Mednarodni festival trobentačev. Druge turistične znamenitosti so Rimske terme (arheološko najdišče), Ovčarsko-kablarska soteska (kraj izjemne lepote) in toplice Ovčar. Aktivne počitnice na Ovčarju in Kablarju (gorništvo, kajak, kanu, vožnja s katamaranom, jadralno padalstvo, gorsko kolesarjenje, potapljaški tečaji ...) vsako leto privabijo množice turistov.

VRNJAČKA BANJA: Avgusta tukaj poteka znameniti glasbeni festival LoveFest. Vrnjačka Banja turistom ponuja tudi razgledno kolo (največje panoramsko kolo na Balkanu, ki je visoko kar 50 metrov, stoji v parku pri Jezeru). Tu sta tudi Most ljubezni (zaradi Desanke Maksimović in njene pesmi Molitev za ljubezen, ki je obudila spomin na zaljubljenca in prispevala k temu, da legenda živi še naprej) in gora Stolovi, kjer živi čreda divjih konj.

GORA STOLOVI: Nedaleč od Vrnjačke Banje se dviguje gora Stolovi. Ta lepotica je znana po čredi divjih konj, ki tam živijo že leta in leta. Izkoristite lep poletni dan in po vzponu na vrh poiščite senco pod krošnjami ter občudujte te čudovite živali, ki uživajo v prostosti.

NIŠ: V Nišu ne zamudite Nisville Jazz Festivala. Obiščite tudi arheološko najdišče Medijana, edinstveni spomenik Ćele kula, niško trdnjavo ... Načrtujte izlet na Bojanine vode in se v soteskah Jelešnice in Sićevaci preizkusite v raftingu.

LESKOVAC: Za vse gastronomske turiste v Leskovcu poteka znameniti festival Roštiljada. Ko boste že tam, obiščite tudi arheološko najdišče Caričin grad in Narodni muzej Leskovac.

Most ljubezni v Vrnjački Banji FOTO: Shutterstock

september

KIKINDA: V Kikindi poteka edinstvena prireditev Dani ludaje, posvečena bučam. Obiščite tudi Ulico generala Drapšina – spletna stran Architecture and Design jo je uvrstila na 22. mesto lestvice najlepših ulic na svetu. V Kikindi je na ogled leta 1996 odkrito okostje mamuta Kike, mesto pa se ponaša tudi z najgostejšo gnezdečo populacijo sov velikih uharic na svetu.

NEGOTIN: V Negotinu obiščite Vratnjanska vrata ali naravne mostove v kanjonu Vratne, ki so največji naravni kamniti mostovi v Evropi. Udeležite se tudi vinske prireditve Krajinska berba.

KRUŠEVAC: Ne zamudite znane vinske prireditve Župska berba v Aleksandrovcu. Za ljubitelje aktivnih počitnic in narave je tu gora Jastrebac, najmlajši pa lahko obiščejo zabaviščni park Šarengrad.

BOR: V Boru si oglejte Muzej rudarstva in metalurgije, uživate pa lahko tudi v lepotah Borskega jezera ter Lazarjeve jame in jame Vernjikica.

Rekonstrukcija mamuta na dvorišču muzeja v Kikindi FOTO: Shutterstock

oktober

ZRENJANIN: Zrenjanin se ponaša s cerkvijo Prikazanja presvete Matere božje (gradnuliško cerkvijo), zgrajeno leta 1777, z značilno baročno arhitekturo in okrasjem. Načrtujte izlet do sedem kilometrov oddaljenega lovskega dvorca Kaštel v naselju Ečka. V neposredni bližini Zrenjanina je posebni naravni rezervat I. kategorije Carska bara. Ne preskočite niti Muzeja piva.

SUBOTICA: V Subotici vas pričakuje bogata arhitekturna dediščina v secesijskem slogu: sinagoga, mestna hiša, Reichlova palača, Ženska plaža ob jezeru Palić, vodni stolp. Privoščite si dopust na eni od značilnih vojvodinskih kmetij s pristnim ambientom in tradicionalnimi specialitetami. Preživite dan v naravnem parku Palić. Tu je tudi naravni rezervat Ludaško jezero – turistična ponudba je usklajena s statusom rezervata, tako da lahko obiskovalci uživajo v lepotah jezera in njegovega živalskega sveta.

TOPOLA: Glavne znamenitosti mesta so cerkev svetega Jurija, mavzolej kraljeve družine Karađorđević, hiša kralja Petra in Karađorđev grad. Topola in njena okolica sta znani po sadjarstvu, zato je nepogrešljiv del obiska tudi ogled žganjekuhe s pokušino žganj – slivovega, grozdnega, mareličnega, viljamovke, medice, orehovca in travarice, ter številnih vinotočev. Oktobra poteka tudi Oplenska trgatev – nepogrešljivo doživetje tradicije in sejmov z začetka 19. stoletja.

FESTIVALSKI MESEC V BEOGRADU: Oktober je mesec festivalov v prestolnici Srbije: Beograjski jazz festival poteka konec oktobra, čas za BITEF je konec septembra in v začetku oktobra, BEMUS (Beogradske muzičke svečanosti) pa traja ves oktober – ustanovljen je bil leta 1969 in velja za najstarejši in najpomembnejši glasbeni festival v Srbiji ter za enega najbolj prepoznavnih festivalov klasične glasbe v jugovzhodni Evropi.

Sinagoga v Subotici FOTO: Shutterstock

november

VALJEVO: Obiščite Tešnjar, stari valjevski bazar. Mir poiščite v samostanih Jovanje, Pustinja, Ćelije in Lelić. Sprehodite se do rojstne hiše vojvode Živojina Mišića v Struganiku. Načrtujte razgiban izlet s kopanjem in muharjenjem na reki Gradac, eni najčistejših v Evropi. Obiščite festival ocvirkov in si privoš­čite vrček valjevskega piva.

UŽICE: Narodni muzej in razstava v Jokanovićevi hiši bosta navdušila vsakega turista. V Užicu sta tudi Tehniški muzej in hidroelektrarna na Đetinji, druga najstarejša v Evropi. Ne zamudite vožnje z znamenito Šargansko osmico, privoščite pa si tudi počitek v Drvengradu in si oglejte Potpećko jamo.

BRANKOVINA: Obiščite Brankovino, vasico, ki leži 12 km od Valjeva. Tu stoji prva državna šola, zgrajena leta 1836, Protova šola. Drugo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1894 in obnovljeno leta 1985. Obiskovala jo je tudi Desanka Maksimović, zato se lahko danes tukaj vsi seznanijo s pesničino življenjsko in literarno potjo.

NOVI PAZAR: Zaradi spomenikov na Unescovem seznamu: samostanov Sopoćani in Đurđevi stupovi, Petrove cerkve in ostankov mesta Ras – prve prestolnice Srbije, pa tudi edinstvene zgodovine, skozi katero sta se prepletali in soočali krščanska in islamska civilizacija, je Novi Pazar prejel naziv izjemne destinacije Evrope. Vsekakor obiščite tudi mošejo Altun Alem in Isa-begov hamam.

SJENICA: Kot v pravljici o sedmih gorah se tudi Pešterska planota razteza med sedmimi gorami, ki skupaj tvorijo čudovito kuliso. Največja planota na Balkanu je kraj neokrnjene narave, pašnikov, podzemnih rek in gostoljubnih domačinov. Ko boste že pri njih, si privoščite sjeniški sir in sudžuk.

Vas Brankovina FOTO: Shutterstock

december

KOPAONIK: Smučarsko središče Kopaonik se razprostira na več kot 64 kilometrih prog, namenjenih smučanju in teku na smučeh. Za ljubitelje nočnega smučanja so osvetljene proge Pančićev vrh, Karaman greben in Malo jezero. Za najmlajše smučarje in vse druge začetnike so na voljo trije zavarovani poligoni za smučarski vrtec s tekočimi trakovi. Štirisedežnica Pančićev vrh vso zimsko sezono in poleti poleg smučarjev in deskarjev v središče prevaža tudi obiskovalce, ki se ne ukvarjajo z zimskimi športi, temveč uživajo v panoramskem razgledu in se posvetijo drugim dejavnostim.

STARA PLANINA: Ta srbska lepotica je skoraj pet mesecev v letu prekrita s snegom. Smučarsko središče Stara planina zajema proge Konjarnik, Sunčana dolina, Babin zub in Jabučko ravnište v skupni dolžini 13 kilomet­rov. Na progi Jabučko ravnište je postavljena prva gondola v Srbiji z zmogljivostjo 1200 smučarjev na uro in dolžino 1150 metrov.

ZLATIBOR: Smučarsko središče Tornik leži na nadmorski višini od 1110 do 1490 metrov, devet kilometrov od turističnega središča Zlatibor. Pet prog, Stankova ravan, Čigota, Tornik, Ribnica in Zmajevac, je pokritih s sistemom umetnega zasneževanja. Urejena je tudi proga za tubing, ki skupaj z žičnico obratuje tako poleti kot pozimi in zagotavlja neizmerno veselje in navdušenje vsem, ki se jo odločijo preizkusiti. Gondola Gold, ki povezuje turistično središče s smučiščem Tornik, vozi čez Ribničko jezero.

MOKRA GORA: Ljubitelji smučanja bodo v Mokri Gori na pobočju gore Tara našli smučišče Iver. S 1490 metri nadmorske višine je Iver drugi najvišji vrh Tare, na njegovi vzhodni strani pa se začenjajo štiri proge črne kategorije v skupni dolžini štirih kilometrov.

Kopaonik FOTO: Snežana Krstić/Blic

januar '26

ZLATAR: Smučarjem so na voljo približno trije kilometri urejenih prog za alpsko smučanje. Proga Zlatar-1 se spušča v središče Nove Varoši, opremljena pa je s sodobno štirisedežnico z zmogljivostjo 1200 potnikov na uro in dolžino 900 metrov. Smučišče je dolgo približno 1300 metrov in po vsej dolžini opremljeno s sistemom za umetno zasneževanje. Proga je osvetljena, tako da je mogoča tudi nočna smuka.

GOČ: Goč ima odlične pogoje za rekreativno smučanje in organizacijo smučarskih tekmovanj. To smučišče je izjemno priljubljeno med prebivalci in gosti Vrnjačke Banje, obiskujejo pa ga tudi številne organizirane skupine. Na voljo je organiziran prevoz z minibusi iz središča Vrnjačke Banje do smučišč in nazaj.

DIVČIBARE: Divčibare so zaradi bližine večjih mest enako privlačne poleti in pozimi, hkrati pa so idealna destinacija za enodnevno in vikend smuko. Proga Crni vrh v sklopu smučarskega središča Divčibare leži na severni strani gore Crni vrh. Dolga je 850 metrov in ima dvosedežnico s kapaciteto 1200 smučarjev na uro, od leta 2016 je urejen tudi sistem za umetno zasneževanje. Proga je srednje zahtevna, spada v kategorijo rdečih in je primerna za bolj vešče smučarje.

GOLIJA: Smučišča na Goliji so na nadmorski višini 1744 m na izjemno lepi lokaciji, kjer bi v prihodnosti lahko zgradili tudi poligone za nordijske discipline. Turistično smučarsko središče Odvraćenica na Goliji se ponaša s petimi vlečnicami in sedmimi progami, dolgimi od 450 do 1100 metrov. Proge Kula 1, Kula 2, Kula 3, Kula 4, Goveđi do in Sovićke kolibe so rekreativne, medtem ko je Kula 5 namenjena za smučarske treninge.

Goč, FOTO: Shutterstock

februar '26

RIBARSKA BANJA: Hamami, ki so jih tu zgradili Turki, pričajo o tem, da so že oni prepoznali zdravilno moč vrelcev v Ribarski Banji in jih njihova blagodejnost ni pustila ravnodušnih. Tukajšnje zdravilne vode so po kakovosti enake vodam v francoskih Pirenejih in pomagajo pri zdravljenju kostno-sklep­nih in degenerativnih bolezni.

ĐUNIS: Konec tedna izkoristite za ogled samostanov Pokrova Presvete Bogorodice in svetega Romana v naselju Đunis. Odpravite se po sledeh ruskega romana Ana Karenina – na dvorišču samostana svetega Romana je pokopano srce ruskega plemiča Nikolaja Rajevskega, ki je bil navdih za Tolstojevega grofa Vronskega.

KURŠUMLIJSKA BANJA: Obiščite bližnje mesto Kuršumlija s samostanoma svetega Nikolaja in presvete Matere božje, ki veljata za prvi verski ustanovi Nemanjićev. Raziščite Đavoljo varoš, kraj, ki je bil predlagan za eno od sedmih novih naravnih čudes sveta. Uživajte v zdravilni termalni vodi in se okopajte v osmih bazenih, ki so vam na voljo 24 ur na dan.

LUKOVSKA BANJA: Lukovska Banja leži v srcu zdraviliškega območja, sredi neokrnjene narave in na 38 termomineralnih vrelcih, ki so jih poznali že stari Rimljani. Po urejeni poti zdravja se sprehodite do cerkve svetega Jurija in razgledne točke s pogledom na srce toplic. V zimskih mesecih lahko zdraviliške tretmaje združite s snežnimi aktivnostmi in se preizkusite v smučanju na 300 metrov dolgi progi, opremljeni s sistemom za umetno zasneževanje. Predvsem pa doživite kopanje v vrelcih, majhnih bazenih, v katerih nastajajo spontani izbruhi termalne vode.