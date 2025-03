Brda: biser med nepozabnimi doživetji

Brda, čudovita pokrajina ob meji z Italijo, ujeta med Alpami in Jadranskim morjem, Furlansko nižino in smaragdno Sočo, so biser za vse, ki iščejo harmonijo med naravo, kulturo, kulinariko in aktivnimi dogodivščinami. To je deželica na prepihu slovanske, romanske in germanske kulture, dežela globoke predanosti trajnosti in zemlji, ki jo CNN uvršča na seznam 11 neodkritih vinskih regij sveta!

Enogastronomska doživetja

Brda so dragocen zaklad slovenske kulinarike. FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Spajanje okusov vrhunskih vin, oljčnega olja in sveže pripravljenih jedi nosi podpis lokalnih pridelovalcev in briške zemlje. Degustacije vin, še posebej zlate rebule, pa oljčnega olja, sadja, domačih marmelad in žganic ustvarjajo edinstven preplet dolgoletne tradicije in sodobnih pristopov. Izkusite Brda z obiskom Odprtih domačij, ki vas pričakujejo brez predhodne najave, pa tudi enogastronomskih dogodkov Brda&Vino, Brda&Friends, Dnevi odprtih kleti, Festival briške češnje in Martinovanje. Začutite utrip briške krajine skozi produkte, ki navdušujejo na ocenjevanjih po vsem svetu!

Dežela spajanja dediščine in sodobne umetnosti

Srednjeveška vasica Šmartno FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Brda so odlično izhodišče za aktivne počitnice!

Srednjeveška vasica Šmartno, renesančna Vila Vipolže, hrib Sabotin, prepojen z zgodbami prve svetovne vojne in sporočilom Poti miru, arhitekturna dediščina cerkva in vaških jeder ter Mednarodni festival vizualnih umetnosti ART CIRCLE so le izbor številnih niti, ki tkejo dediščino te deželice, ki bo letos z zbirko grafik Zorana Mušiča in gradom Dobrovo del programa Evropske prestolnice kulture GO!2025. Ne gre zamuditi letošnje novosti na gradu Dobrovo: sobe z digitalno vsebino s poudarkom na ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst na območju Nature 2000 in naravnega območja, zaščitenega na nacionalnem nivoju. Svoj itinerarij v Brdih pa vendarle začnite na razglednem stolpu v Gonjačah, ki vam bo podaril skoraj rajski razgled od zasneženih Alp do lesketajoče modrine Jadrana.

Mreža kolesarskih in pohodnih poti ponuja nešteto možnosti za raziskovanje Brd FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Čarobnost pomladne beline cvetočih češenj, poletno petje škržatov in vonj svežega poletnega sadja ter sivke, pa tudi jesenski družabni utrip trgatve in zorenje vina vam bodo vse leto pomagali doživeti krožne pohodne poti med vinogradi in sadovnjaki, mednarodni pohodni trasi Alpe Adria in Juliana Trail ter kolesarska pot Juliana Bike. Prav ljubitelje kolesarstva čaka v maju še ena poslastica: skozi Brda bo zapeljal Giro d'Italia, eden najbolj prestižnih kolesarskih dogodkov na svetu.

Prava destinacija tudi za kongresna srečanja

Kakovostna infrastruktura, strokoven pristop in možnost organiziranja aktivnosti timbildinga na briških domačijah, pa seveda slikovito okolje in sproščena atmosfera so popolna kombinacija za poslovna srečanja, ki želijo biti navdihujoča in prepojena s toplino domačnosti.

Dežela za romantični skok v skupno življenje

Renesančna Vila Vipolže FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Romantična poezija valovanja briških gričev tke zgodbo najbolj priljubljene poročne destinacije v Sloveniji, kateri posebno srčnost vnašajo slikovitost dvorcev in cerkva, gostoljubje domačij in izjemna kulinarična spremljava. Obljuba večne ljubezni se tukaj obda s pravljičnostjo in brezčasnostjo kulturne krajine.

Povežite vse svoje čute v deželi tisočerih doživetij

Brda so destinacija, ki prebuja vse čute, jih obdaja s plemenitostjo in čarobnostjo ljubezni do zemlje. Tukaj boste gotovo našli na svojo kožo pisano doživetje. Dobrodošli v najbolj navdihujočem kotičku Slovenije. Dobrodošli v Brdih!

