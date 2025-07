Grozote v indijskem templju: domnevno stotine trupel

V začetku julija je nekdanji delavec v svetišču Dharmasthala v indijski zvezni državi Karnataka policiji podal prijavo, ki je domnevno razkrila množične umore in spolne napade, povezane s templjem, piše nemški Deutsche Welle. Moški, ki je med letoma 1995 in 2014 delal kot čistilec, je povedal, da je bil prisiljen pokopati številna trupla, ki so se pojavila v bližini reke Nethravathi, ki teče ob templju.

V izjavi je moški dejal, da so se v reki pojavila številna trupla, med katerimi je bilo veliko žensk. Sprva je menil, da je trupla naplavilo zaradi nesreč ali samomorov. Povedal je, da so bila številna trupla žensk brez oblek ali spodnjega perila, nekatera telesa pa so imela jasne znake nasilja, kot so poškodbe ali sledi davljenja.

Moški je dodal, da je bil prisiljen pokopati na stotine trupel. Revni in brezdomni moški, ki so prihajali v Dharmasthalo, so bili po njegovem mnenju sistematično umorjeni. Po njegovih besedah so jih zvezali na stole in jih zadavili s krpami v prostorih templja, sam pa je moral opazovati proces.

Grožnje z usmrtitvijo, če spregovori

Nadrejeni v templju so ga namreč prisilili, da je ostal tiho, in mu grozili z nasiljem ali celo smrtjo, če ne bi želel pokopati trupel ali če bi prijavil dogodke. Prav tako so mu dejali, da bo »njegova družina pokopana prav tako kot vsi drugi, če ne bo upošteval njihovih zahtev.«

Moški je trdil, da je pobegnil iz Dharmasthale leta 2014 po tem, ko je eden izmed nadrejenih v templju nadlegoval njegovo družino. Od takrat se je počutil vedno bolj krivega zaradi tistega, kar je videl in storil. Po njegovem mnenju je bila edina pot do tega, da se znebi krivde, ta, da odgovorne za zločine privede pred sodišče.

Preiskava in odmevi

Po tej prijavi je vlada zvezne države Karnataka 22. julija ustanovila posebno preiskovalno skupino (SIT), ki naj bi raziskala trditve o množičnih umorih in spolnih zlorabah, povezanih s templjem. Poročila so obenem sprožila poziv k odprtju preiskav o izginulih osebah in nerazjasnjenih umorih v regiji – nekateri od teh segajo vse do 80. let prejšnjega stoletja.

Primer razkriva temne plati središča, ki je sicer poznano po svoji religiozni in duhovni vlogi v Indiji. FOTO: Wikimedia Commons

Vse več družin, ki so izgubile ljubljene v nenavadnih okoliščinah, zdaj zahteva, da se njihovi primeri ponovno preučijo. Družina 17-letne deklice, ki je bila domnevno posiljena in umorjena leta 2012, ter Sujatha Bhat, bivša stenografinja pri centralnem uradu za preiskave (CBI), katere hči je izginila leta 2003, sta med tistimi, ki so vložili nove pritožbe. Po besedah odvetnika S. Balana, ki je pobudnik raziskave zločinov, naj bi bilo v Dharmasthali vsaj 367 nerešenih primerov izginulih ali umrlih oseb.

Podpora preiskavi

Predstavnik za odnose z javnostmi templja Dharmasthala, K. Parshwanath Jain, je za indijske medije povedal, da podpirajo »pošteno in transparentno preiskavo«. Dodal je, da je bila na policijski postaji v Dharmasthali pred kratkim vložena prijava o več truplih, ki so bila pokopana v tem območju.

Nekdanji delavec je ob opozorilu predložil še fotografije in druge dokaze o grozljivih dogodkih ter izkopal kosti iz enega od pokopališč, da bi potrdil svoje trditve. A kljub temu je odvetnik, ki zastopa nekdanjega delavca, opozoril, da policija v Dharmasthali kljub prijavi še ni izvedla preiskave na lokacijah, kjer so bila trupla pokopana.

Primer razkriva temne plati središča, ki je sicer poznano po svoji religiozni in duhovni vlogi v Indiji. S tem ko je nekdanji delavec stopil v javnost, so se začeli postavljati vprašanja o korupciji, zlorabi moči in institucionalni odgovornosti znotraj svetih krajev Indije.