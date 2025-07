Zakaj se vojskujejo budisti?

V nadaljevanju preberite:

Tajska in Kambodža sta sosednji državi, ki sta si v marsičem podobni. Med prebivalci obeh držav je več kot 90 odstotkov vernikov teravadskega budizma. Obe državi sta ustavni monarhiji, razlikujeta pa se po tem, da se v Tajski kraljevska krona deduje v družini, premier pa izvoli na demokratičnih volitvah, medtem ko se v Kambodži premierska funkcija prenaša z očeta na sina, kralja pa izvoli kraljevi svet prestola. Jezika sodita v različni jezikovni družini, imata pa od 30 do 40 odstotkov istih besed, med katerimi je tudi beseda »wat«, kot se napiše v tajščini, oziroma »vat«, kot jo napišejo v kmerščini. Ta beseda pomeni »tempelj«. In prav zaradi enega od templjev so se prejšnji teden razplamtele vse različnosti med sosedama. In začeli sta vojno. Ne prvič, a tokrat zagotovo bolj resno kot kadarkoli doslej.