Delta District, življenje, ki vam pripada

Delta District je vizionarski kompleks, ki združuje prefinjeno zasnovane stanovanjske enote, poslovne prostore in hotel s petimi zvezdicami. Ta projekt postavlja luksuzno bivanje v Beogradu na novo raven, saj na edinstveno lokacijo prinaša kombinacijo sodobnega dizajna, trajnostne gradnje in prestiža.

Odlična lokacija: Delta District, ki se nahaja v Bloku 20, le minuto stran od avtoceste in dve minuti od središča mesta, v bližini parkov in rek ter v središču poslovnega in kulturnega dogajanja, ponuja popolno kombinacijo povezanosti in prestiža. Ob skrbno izbranih vsebinah in storitvah ter povezavi s hotelom InterContinental bodo lastniki stanovanj uživali v razkošnem vsakdanu.

FOTO: Delta District

Arhitekturna skladnost in ekskluziven hotel: Delta District ustreza potrebam sodobnega človeka. Investitor Delta Real Estate je na trgu že dolgo časa in na njem pušča jasen pečat vrhunske kakovosti. Projekt Delta District združuje prestižne stanovanjske stolpnice, hotel InterContinental in poslovno stolpnico. Hotel s petimi zvezdicami in 203 sobami bo obogatil ponudbo Beograda, hkrati pa vsakdanje življenje lastnikov stanovanjskih in poslovnih apartmajev na tej izjemni lokaciji. Stanovanjske stolpnice ponujajo ugodnosti, kot so zasebni kino, telovadnica, salon za zabavo, igralnica in skrbno urejeni zasebni parki.

Hotel in stanovanjske stolpnice so povezani na sofisticiran način, kar zagotavlja zasebnost in ustvarja edinstven življenjski prostor.

FOTO: Delta District

Ekskluzivne vsebine: Storitve hotela InterContinental povzdigujejo življenje v Delta Districtu na raven luksuznega hotela s petimi zvezdicami. Lastniki stanovanj bodo lahko uporabljali storitve conciergea, vzdrževanja stanovanj, cateringa in posebne osebne storitve, kot so dostava cvetja, rezervacije letov in vozil ipd., s čimer bo njihovo vsakdanje življenje preprostejše in elegantnejše. V sklopu hotela jim bodo na voljo spa in velnes centri, vrhunske restavracije in panoramski bazen v 20. nadstropju s spektakularnim pogledom na mesto. Stanovanjske stolpnice bodo poleg hotelske ponudbe zagotavljale tudi druge ekskluzivne ugodnosti, namenjene le etažnim lastnikom. Telovadnica, zasebni kino, salon za zabave, igralnice za najmlajše in skrbno urejeni zasebni parki spreminjajo vsakdanje življenje v izkušnjo vrhunskega in varovanega udobja in prestiža.

FOTO: Delta District

Trajnostna gradnja: Delta District se gradi po najvišjih standardih energetske učinkovitosti, vključno s certifikatoma LEED in WELL, z rešitvami, kot so geotermalne sonde, čistilniki zraka, zelenje in sončni kolektorji.

Telefonska številka: +381 (0)65 20 20 222

Prodajni salon: Milentija Popovića 9, Sava Centar, Beograd

