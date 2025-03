Doživite termalni oddih v Sloveniji

Tu se lahko zanesete na učinke verificiranih zdravilnih sredstev, ki se povezujejo s sodobnimi medicinskimi znanji, ter na razkošno ponudbo velneških storitev. Poleg naravnih zdravilišč vas po vsej Sloveniji čakajo tudi termalni centri dobrega počutja ter druge poti do zdravja, lepote in sproščenosti.

Talaso Strunjan. FOTO: Ciril Jazbec

Slovenija ima dolgo tradicijo zdraviliškega turizma, ki sega več stoletij v preteklost, ko so tukajšnja naravna zdravilišča obiskovali vladarji in drugi ugledni posamezniki iz vse Evrope. Danes se lahko gostje slovenskih naravnih zdravilišč zanesejo na učinke verificiranih zdravilnih sredstev, ki se povezujejo s sodobnimi medicinskimi znanji, ter na razkošno ponudbo velneških storitev. Poleg naravnih zdravilišč vas po vsej Sloveniji čakajo tudi termalni centri dobrega počutja ter druge poti do zdravja, lepote in sproščenosti.

PET VELIKIH RAZLOGOV ZA SPOZNAVANJE SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ

Zdravje in dobro počutje, oddih po meri posameznika, odlična kulinarika in lepote naravnega okolja so prva peterica odličnih razlogov za obisk Slovenije. V zdraviliščih jih povežete z dokazano učinkovitimi naravnimi zdravilnimi dejavniki. Izkusite moč termalnih in mineralnih voda, šote in mineralnih peloidov, klime z aerosoli in talasoterapije z morsko vodo, slanico in zdravilnim solinskim blatom.

Terme Čatež FOTO: Ciril Jazbec

1. MEDICINA. BALNEOLOGIJA. ZDRAVJE!

S pomočjo strokovnjakov

Najsodobnejša medicinska dognanja si v zdraviliščih podajajo roko s tradicionalnimi znanji balneologije. Diagnostični centri in zdravstveni strokovnjaki zagotavljajo individualno obravnavo zdravstvenih stanj, z medicinskim velnesom pa skrbijo za preventivno ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

2. RAZIGRANOST. ZABAVA. ODDIH.

Za družine, pare, posameznike

Termalni vodni parki z mnogimi vodnimi atrakcijami so prava izbira za vsakogar. Na eni strani slišite otroški živžav in vzklike navdušenja na toboganih vseh vrst, na drugi strani vas pomirjajo plavanje v velikih bazenih, voda iz masažnih šob in zasebne kopeli. Slovenska zdravilišča ponujajo skoraj 50.000 kvadratnih metrov notranjih in zunanjih vodnih površin!

Terme Olimia FOTO: Dean Dubokovič

3. OSEBNO. SPROŠČENO.UMIRJENO.

Zelo individualno

Velneški centri slovenskih zdravilišč slovijo po programih selfnesa ter po tradicionalnih in inovativnih, terapevtskih in lepotnih programih za dobro počutje. Osebna obravnava, posameznikovim potrebam in željam prilagojeni programi in terapije (kopeli, masaže, savne, nege, rituali) preprečujejo posledice let in stresnega življenja. Sprostite se. Samega sebe znova občutite. Poleg voda vas tu čakajo potepi v gostoljubno okolico in aktivnosti v naravi. Marsikje je navdih že vaš vdih. Klima je blagodejna.

4. DIETNO? GASTRONOMSKO!

Odlična lokalna kulinarika

Izbrana prehrana, včasih tudi dieta ali post, pomembno prispevajo k zdravju, lepoti in dobremu počutju. V zdraviliščih in termalnih centrih dobrega počutja se lahko zanesete na znanje dietologov in nutricionistov. Pravi način prehrane prav za vas ali izkušnja zdravega načina prehranjevanja bosta tudi gastronomsko doživetje. Pričakujte sveža živila iz okolice in pokušine lokalnih dobrot. Slovenska zdravilišča so ponosna na svoje vrhunske kuhinje in na sodelovanje z lokalnim okoljem.

Gastronomija FOTO: Suzan Gabrijan

5. S SEBOJ IN V DOBRI DRUŽBI

V naravi ali na imenitnem plesišču

Ko izberete zdravilišče, izberete naravno okolje, ki vam zagotavlja tudi mir sredi narave za vse pogovore s samim seboj. Del zdraviliških doživetij so tudi vodeni ali samostojni potepi v okolico ter vodene vadbe na naravnih prizoriščih. Joga na prostem, gozdna kopel, meditacije in drugi pristopi vam pomagajo vzpostaviti ravnovesje. Sproščene dni podaljšajte v nepozabne koncertne, zabavne in plesne večere na svetovljanskih prizoriščih, ki so jih že pred stoletji izbirali predstavniki evropske visoke družbe.

