Edinstvena doživetja Slovenije

V Sloveniji že več let načrtno razvijamo butična individualna doživetja Slovenia Unique Experiences, ki temeljijo na spoštovanju trajnosti in na izkušnjah za posameznike, ne za množice.

Slovenija je destinacija pristnih in butičnih doživetij, zasnovanih tudi za manjše skupine in posameznike. Pričakujte dobre zgodbe, neobičajne izkušnje in odlično gastronomijo. Prebivalci Slovenije, ki jih odlikujeta gostoljubje in znanje jezikov, gostom omogočajo življenjski slog, kot ga živijo tudi sami – v stiku z naravo, s spoštovanjem lokalnosti in občutkom za trajnost.

Osebno sredi mesta

Kulinarični časovni stroj FOTO: Blaž Žnidarič

Kako začeti dan v prestolnici? Dobimo se na plac’! Privoščite si butični zajtrk na Plečnikovi tržnici ali naj vas Mojster Plečnik popelje po poti svojega ustvarjanja. Lahko se prepustite Kulinaričnemu časovnemu stroju ali pa kreativnost spustite na plan na Rokodelskih delavnicah. V Velenju ne spreglejte dogodivščine v rudniških rovih. Velenje Underground vam ponuja gastronomsko pustolovščino kar 160 metrov pod zemljo, lahko pa raziščete Skrivnosti potopljenih vasi ali Poletite v usnjarno Evrope. V Mariboru se podajte na Rock'n'Roll okusov, v Gornji Radgoni pa bodite Untouched by light in okusite prvo peneče se vino na svetu, pridelano v popolni temi. Dan zaključite na Poti piva in svobode ali ob spoznavanju Sedem veličastnih.

Navdihujoče po podeželju

Vintage Gourmet Tour FOTO: Mitja Kobal, Karata Film

Privoščite si Spanje na seniku. Navdušeni bodite nad kletmi na Poti najlepših vinskih zgodb. K vinu se podajo fine zorjene mesnine, zato izberite Meet Meat&Eat in spoznajte zgodbo Od buče do olja. V dobri družbi lahko Prelomite belokranjsko pogačo s prijatelji. Ko vas na drugem koncu Slovenije presenetijo stare šege, si rečete Zveni po praznikih! V hribih greste lahko na Pohod s soljenjem ovc nad Češko kočo ali Začutite Veliko planino, ob morju na Mediteransko kuharsko delavnico priprave rib z Ireno Fonda ali preživite Nepozabni dan v ribjem vrtu Fonda.

V stiku z naravo

Zveni po praznikih FOTO: Uroš Abram

Odpravite se po poteh velikih zveri v kočevske gozdove in v spremstvu vodnika spoznajte Medveda v njegovem življenjskem okolju. Da odkrijete življenje treh rek, sprejmite 3-dnevni ribiški izziv Fish& Fly Trio ter uživajte v muharjenju in helikopterskih poletih. V fotolovu spoznajte Divjo dolino Soče skozi objektiv, v središču Slovenije pa postanite Oglar za en dan. Zapeljite se s starodobniki med oljčne nasade in na Vintage Gourmet Tour izkusite, kako je biti oljar v Istri. Med sprehodom v naravi se lahko prepustite Melodiji gozda ali izveste vse o gobah Dr.Fungi: »Mi gremo po gobe!« in obenem najdete svoj notranji mir.

Z izkušenimi do skrivnosti

Veslanje z olimpijci FOTO: Mitja Kobal, Karata Film

Ste za mero adrenalina? Začnete lahko z Adrenalinskim gorskokolesarskim spustom Črna luknja. Pojdite z jamarji Po poteh prvih jamskih raziskovalcev v skrite dele Postojnske jame, kjer srečate človeško ribico in spoznavate življenje kraškega podzemlja, ali pa se podajte v Tajne prostore Hotela Jama. V spremstvu vodnika zaveslajte po rovih 700 metrov pod površjem zemlje na Avanturi s kajakom v podzemlju Pece ali pa na Veslanju z olimpijci po Blejskem jezeru.

Z znakom kakovosti Slovenia Unique Experiences so označena le tista doživetja, ki so izrazito lokalna in avtentična, vselej izkustvena in butična ter v skladu s trajnostnimi načeli. Doživetja ocenjuje in priporoča Slovenska turistična organizacija.

Več informacij na: www.slovenia.info/edinstvena-dozivetja-slovenije

