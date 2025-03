Ideja za izlet: skrivnostni grad na vrhu vzpetine sredi gozdov

Grad Kostel skriva veliko navdihujočih zgodb, ki čakajo, da jih odkrijete. Grajski kompleks je bil prvič omenjen v 13. stoletju kot Castrum Graffenwarth, kar pomeni Grofovska straža. Postavljen na strateško pomembni lokaciji nad reko Kolpo je skozi stoletja igral ključno vlogo pri obrambi pred turškimi vpadi.

Ena izmed posebnosti gradu Kostel je trg znotraj grajskega obzidja, kjer še danes živi nekaj domačinov, v neposredni bližini gradu pa je tudi Koča Kostel, kjer si obiskovalci lahko ogledajo stalne etnološke zbirke Društva kostelskih žena Nežica.

Grad Kostel je idealno izhodišče za izlete. Obiskovalci lahko uživajo v razgledih s Kuželjske stene, se sprehodijo ob potoku nad slapom Nežica ali se podajo po Poti Mikulovega vraga. FOTO: Žiga Marin

Nepozabna izkušnja za vse generacije

Zgodovinska znamenitost kolpske doline, ki jo je lani obiskalo skoraj 4.000 obiskovalcev, povezuje preteklost s sedanjostjo, kulturno dediščino in naravo. Občina Kostel in Zavod za kulturo in turizem Kostel sta z raznolikimi vsebinami poskrbela, da je obisk gradu nepozabno doživetje za vse generacije.

Na vodenem ogledu gradu izveste mnoge zanimivosti iz življenja nekoč, si ogledate etnološko zbirko Sledi časa, video projekcijo o zgodovini, spoznate gozdne prebivalce, uživate v izjemnih razgledih, za najmlajše pa imajo tudi otroški kotiček. V Kostelu lahko poleg nepozabnega obiska mogočnega gradu doživite še marsikaj drugega. Preizkusite se v igri pobega ali pa se naučite lokostrelstva, se posladkate z lokalnimi dobrotami, razgibano pokrajino spoznavate z e-kolesom ali jo raziskujete peš po planinskih poteh ali se z raftom spustite po čudoviti Kolpi.

Do gradu Kostel se lahko po slikoviti gozdni poti Mikulovega vraga sprehodite z oslički. FOTO: Tinkara Hodnik

Nekaj prav posebnega je doživetje z osličkom po poteh tihotapcev. Po slikoviti gozdni poti Mikulovega vraga se v družbi osličkov sprehodite do gradu Kostel, kjer si privoščite piknik z razgledom in domačimi dobrotami.

V Kostelu lahko tudi prenočite, pri čemer ponudniki nastanitev ponujajo še številne dodatne aktivnosti.

Nova pot za še udobnejši obisk

Grad že več desetletij skrbno prenavljajo, lani pa se je Občina Kostel lotila urejanja nove dostopne poti do gradu. Tako bo grad Kostel postal še bolj udoben in dostopen za vse obiskovalce, tudi za dostavo. Ob novi poti se bodo predvsem mlajši zabavali ob reševanju zabavnih ugank ali simpatičnega delovnega zvezka.

S tem projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, bo grad postal še bolj privlačna destinacija za vse, ki jih zanimajo zgodovina, naravne znamenitosti in kulturna doživetja.

Naročnik oglasne vsebine je Občina Kostel.