Inovacije in naložbe, ki pripomorejo k najboljši uporabniški izkušnji

Temelj poslovanja podjetja A1 Hrvaška so bile od nekdaj inovacije, ki spreminjajo panogo in uporabnikom zagotavljajo vrhunsko storitev. Zato si podjetje A1 Hrvaška s stalnimi naložbami v posodabljanje infrastrukture in uvajanje novih tehnologij že več kot 25 let prizadeva za čim večjo zanesljivost omrežja in izboljšanje uporabniške izkušnje.

Da se vztrajanje pri odličnosti obrestuje, je pokazala najnovejša neodvisna analiza družbe nPerf, po kateri je bilo podjetje A1 Hrvaška leta 2024 vodilni ponudnik internetnih storitev na Hrvaškem. Ker je na testu nPerf doseglo najboljši skupni rezultat, je analiza potrdila, da je A1 Hrvaška vodilni telekomunikacijski operater v fiksnem segmentu s hitrostjo prenosa podatkov 142 Mb/s in s hitrostjo pošiljanja podatkov 67 Mb/s oziroma telekomunikacijski operater z najhitrejšim internetom na Hrvaškem.

70 odstotkov gospodinjstev na gigabitnem omrežju

FOTO: A1

Vedoč, da je večinoma težje ostati na vrhu, kot se nanj povzpeti, zlasti v zelo zahtevni telekomunikacijski panogi, podjetje tudi leta 2025 nadaljuje z ambicioznimi naložbenimi cikli v gigabitno fiksno omrežje in v posodabljanje mobilne infrastrukture. Naš cilj je, da bo 70 odstotkov gospodinjstev na Hrvaškem priključenih na visokozmogljivo gigabitno fiksno omrežje, medtem ko naše omrežje 5G že pokriva 98 odstotkov Hrvaške. Te naložbe bodo zagotovile stabilnejšo povezanost in hitrejši internet, ki sta ključna tako za zasebne kot poslovne uporabnike.

Eden od glavnih poudarkov ostaja prispevek k zmanjšanju digitalnega razkoraka med podeželskimi in mestnimi območji oziroma zagotavljanje enakega dostopa do naprednih digitalnih storitev. Uresničitvi tega cilja se je podjetje A1 Hrvaška približalo, ko je zagotovilo optično infrastrukturo več kot 45.000 uporabnikom v Ivanić-Gradu, Kaštelih in Solinu, letos pa bodo to omogočili še več kot 25.000 uporabnikom v Županji in Šibeniško-kninski županiji.

Naročnik oglasne vsebine je A1 Hrvaška