Ljubljana za vse čute: od festivalskih vrhuncev do kulinaričnih presežkov

Pomlad v Ljubljani pričakamo v objemu kulture. LUV fest, festival ljubezni umetnosti in vandranja, na ulice in trge prinaša umetniško galerijo na prostem, v kulturne hrame in kreativne prostore pa neskončno umetniških, glasbenih in plesnih doživetij, ustvarjalnih delavnic in vodenj na temo ljubezni. Marca se na Pogačarjev trg vrne priljubljena kulinarična tržnica, kjer lahko vsak petek do konca oktobra uživamo v okusih slovenske in svetovne kuhinje. Z najmlajšimi lahko skočimo na festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri in do začetka aprila ujamemo razstavo Bienala oblikovanja v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Majski večeri so za Svetlobno gverilo, ko po mestu zaživijo svetlobni umetniški objekti vseh vrst!

Privoščite si Odprto kuhno na pladnju, enega od štirihodnih menijev Gourmet Ljubljana, ki vam ga postrežejo pri zasebni mizi s pogledom na vrvež dišečih stojnic. FOTO: arhiv Odprta kuhna

Namig: V Centru Rog si pripravite brunch z »zmajevim zeliščem«, ob tem pa spoznajte še impresivno preobrazbo nekdanje tovarne v kreativno središče!

Poletje prinaša pravo festivalsko vročico. Festival Junij v Ljubljani dneve popestri z brezplačnim ogledom predstav za najmlajše, večere pa z vrhunskimi umetniškimi dogodki. Nato štafeto prevzameta Ljubljana Festival s koncerti in predstavami svetovno znanih umetnikov in Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. Za bolj intimna glasbena doživetja poskrbita Poletje v Tivoliju v Plečnikovem avditoriju sredi mestnega gozda in Poletje v Šiški pred Kinom Šiška. Na festivalu koktajlov in miksologije Brina v plesnih ritmih spoznavamo inovativne okuse alkoholnih in vse bolj trendovskih brezalkoholnih mešanic. Tudi brez športa ne gre. V poletje se poženemo s kolesarskim maratonom Franja in Barjanko, kolesarskim doživetjem po makadamskih cestah skrivnostnega Ljubljanskega barja. Na Barju velja obiskati še Hišo Morostig in rekonstrukcijo koliščarskega naselja, v Višnji Gori pa doživljajsko Hišo kranjske čebele, kjer lahko prespite v čebeljem panju. Ste še za nekaj res spektakularnega? Oglejte si turnir odbojke na reki Ljubljanici!

Zeleno zaledje prestolnice ponuja številne kolesarske in sprehajalne poti, tudi v mestu pa se lahko ohladite v mestnih parkih, gozdovih in na plažah ob Ljubljanici in Savi. FOTO: Zveza Karata Film

Namig: Na Gurmanskem doživetju v zelenem zaledju Ljubljane spoznajte prijazno kozjo čredo in odličen sir Sirarstva Orešnik, v restavraciji Grič z Michelinovo zvezdico pa se prepustite vrhunskim jedem, ki slavijo bogastvo lokalnih sestavin!

Jeseni se zelena Ljubljana preobleče v očarljive rumeno-rdeče tone, sončni žarki postajajo vse nežnejši, a mesto nikakor ne počiva. Septembra je še posebej živahno v kulturnih četrtih, ko Cela šiškarija in Moste Open združita lokalne ustvarjalce, stanovalce in druge radovedneže v pestrem kulturnem dogajanju na ulicah in trgih sosesk. Oktobra ljubljanske ulice zavzamejo tekači, ki lovijo rekorde na Ljubljanskem maratonu. Bodite med njimi! Novembra gledamo vrhunske filme na Ljubljanskem filmskem festivalu in uživamo v izobilju gurmanskih presežkov na kulinaričnem festivalu November Gourmet Ljubljana. Pa umetniški vrhunci? V Galeriji Cukrarna se predstavlja umetniški tandem Ulay in svetovno znana multimedijska umetnica Marina Abramović!

Ljubljana v vseh letnih časih očara s svojo sproščeno atmosfero, prepletom narave in edinstvenih Plečnikovih mojstrovin. FOTO: Iztok Medja

Da bi okusili najboljše, kar ponuja osrednja ljubljanska tržnica, in spoznali zgodbe iz njenega zakulisja, se odpravite na doživetje Dobimo se na plac'!

Pozimi ljubljanske ulice in trgi spet postanejo eno veliko prizorišče. Več kot 50 kilometrov prazničnih luči, vesoljskih teles in geometrijskih likov ustvari nepozabno praznično kuliso z edinstveno zgodbo. Pestro praznično dogajanje bogatijo še sejmi, otroške ustvarjalne delavnice, predstave uličnih gledališč in številni koncerti na prostem za vse glasbene okuse. Malo po tem, ko ugasnemo praznične luči, Ljubljano zavzame Kavč festival, ki se odvije kar v kuhinjah in dnevnih sobah, pisarnah, kleteh in drugih nenavadnih prostorih. Februarja pa ob LUV festu zaživi še mednarodni festival Ment z novimi glasbenimi odkritji iz vse Evrope.

Praznično okrasitev Ljubljane lahko spoznate na vodenem sprehodu po mestu ali med vožnjo z ladjico po Ljubljanici. FOTO: Matjaž Tavčar

Namig: Raziščite zgodovinske najdbe svetovnega merila! V Mestnem muzeju Ljubljana si oglejte najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, v Narodnem muzeju Slovenije pa najstarejše glasbilo na svetu – neandertalčevo piščal!

