Lošinjski potujoči gastronomski hram

Otok Lošinj, znan po čudoviti naravi in bogati zgodovini, bo od 30. aprila do 4. maja postal raj za ljubitelje hrane in vina, saj se bo tam odvijal štiridnevni gastronomski dogodek Taste Slovenia. Na tej prireditvi se bodo vrhunski kuharski umetniki iz Slovenije zbrali v izbranih lošinjskih restavracijah, kot so z Michelinovo zvezdico nagrajeni Alfred Keller ter restavraciji Matsunoki in Bava v hotelu Bellevue. Skupaj bodo v zalivu Čikat ustvarili edinstveno enološko in gastronomsko izkušnjo.

Obiskovalci festivala bodo lahko uživali v posebnih večerjah z več hodi, ki jih bodo priznani slovenski kuharski mojstri pripravili v sodelovanju z lokalnimi restavracijami. Vsaka jed bo usklajena z vini najboljših slovenskih vinarjev.

To ni njihovo prvo sodelovanje. Lošinj Hotels & Villas so v Ljubljani novembra lani že drugič organizirali uspešen dogodek Dnevi Lošinja. Tako smo lahko v Sloveniji okusili specialitete otoka in edinstveno atmosfero, ki združuje razkošje in tradicijo. Na nedavnem dogodku so gostje uživali v specialitetah restavracije Matsunoki.

Misija predstavljanja posvečenosti otoka gastronomiji in turizmu se nadaljuje v Beogradu, kjer bodo Dnevi Lošinja prvi teden junija. Lošinj se želi potencialnim turistom iz Srbije približati s promocijo privlačne destinacije za počitnice, kar je tudi idealna priložnost za krepitev poslovnih zvez.

Hotel Bellevue, ki leži v prelepem zalivu Čikat, omogoča popoln pobeg od vsakodnevnega stresa. Bellevue Spa Clinic ponuja celostno doživetje velnesa, saj vključuje zdravilne učinke morja, sodobna fitnes in sprostitvena območja in luksuzen bazen z morsko vodo. Sproščujoči tretmaji, kot so masaže, pripomorejo k sprostitvi in notranjemu miru. Gastronomska ponudba v hotelu v vsakem letnem času zajema specialitete mediteranske kuhinje, vključno s sezonskimi sestavinami, kot so olive, lokalno oljčno olje, ribe in morski sadeži, ki do popolnosti kažejo bogastvo lokalne tradicije.

Lošinj Hotels & Villas je znamka vrhunskih hotelov in vil, posvečena ohranjanju in promoviranju bogate zdraviliške tradicije otoka, ki se je začela konec 19. stoletja. Tu so izbrani Hotel Bellevue, Boutique hotel Alhambra in vrsta luksuznih zgodovinskih vil. Vsak objekt omogoča edinstveno izkušnjo, ki otoško zdraviliško tradicijo združuje s sodobnim razkošjem.

Gostje lahko uživajo v dolgih sprehodih po borovem gozdu v zalivu Čikat, raziskujejo naravne lepote in okušajo mirno, a luksuzno okolico otoka Lošinja ter tako doživijo raznolike čare, ki jih ponuja ta otok.

Naročnik oglasne vsebine je Lošinj Hotels & Villas