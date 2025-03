Narodni park Krka – obiščite naravni čudež v srcu Dalmacije

Zaradi reke Krke, naravne oaze vode in zelenja na kraškem območju srednje Dalmacije, je Narodni park Krka svetovno znana destinacija. Na stičišču sredozemskega in celinskega podnebja se prepletajo edinstveni travertinski slapovi in občudovanja vredna kulturnozgodovinska dediščina.

Dan, preživet v parku, je nepozaben za vso družino, še posebej, če vključuje obisk Eko kampusa Krka v Puljanih. Ta leži ob zgornjem toku reke in ponuja številne možnosti za rekreacijo in izobraževanje otrok ter možnost nastanitve v hostlu Titius.

V bližini so spektakularni slapovi, kakršen je Manojlovac, in arheološko najdišče Burnum z ostanki rimskega vojaškega tabora in številnimi najdbami, ki so razstavljene v arheološki zbirki kampusa.

Nedavno odprti Naravoslovni interpretacijski center Krka – vrelec življenja v Kistanjah je osrednja vstopna točka v zahodni del parka. S pomočjo interaktivnih eksponatov lahko obiskovalci raziščejo pomen ohranjanja vode kot ključnega vira.

Nedavno odprti Naravoslovni interpretacijski center Krka – vrelec življenja v Kistanjah FOTO: NP Krka

Nedaleč stran je tudi Roški slap, od koder se lahko podajo na izlet z ladjo navzdol do otoka Visovac. Obiskovalci, ki se odločijo za to plovbo, bodo uživali v tišini, ki jo motijo le zvoki neokrnjene narave, saj na tej liniji vozi električna ladja.

Ljubitelji pohodništva lahko raziščejo 22 učnih pohodnih poti v skupni dolžini 47 kilometrov, ki vodijo skozi raznoliko pokrajino in habitate. Skradinski buk je največji in z vodo najbogatejši slap na reki Krki ter najdaljša evropska travertinska pregrada. Ogledajo si ga lahko s sprehodom po krožni mreži poti in mostov, ob katerih je kompleks vodnih mlinov z etnografsko zbirko. Na Skradinskem buku si lahko ogledajo tudi ostanke hidroelektrarne Krka, ki je leta 1895 kot prva na svetu osvetlila mesto – Šibenik. Kolesarjem je v parku na voljo dvanajst različno zahtevnih poti, ki omogočajo raziskovanje čudovite pokrajine na dveh kolesih po cestah ali gozdnih poteh.

Narodni park Krka je odprt vse leto, odpiralni čas pa je odvisen od sezone. Obiskovalci lahko park raziskujejo peš, s kolesom, z avtomobilom ali ladjo, pri čemer so izleti z ladjo na voljo od aprila do novembra. Podrobnejše informacije o parku, odpiralnem času in cenah ter številnih dogodkih in ugodnostih najdete na uradni spletni strani javnega zavoda Narodni park Krka in na družbenih omrežjih.

Naročnik oglasne vsebine je Narodni park Krka.