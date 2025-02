Navtično letovišče za najzahtevnejše

Marina Punat, najstarejša in največkrat nagrajena, že desetletja največja in najbolj znana marina na Hrvaškem, je leta 2024 praznovala 60 let. Ob jubileju je kot najboljša marina po ocenah navtikov prejela zlato jadro Jutarnjega lista in prestižni naziv marina leta po izboru stroke na Dnevih hrvaškega turizma.

Ena od skrivnosti njenega uspeha je posluh za stranke, njihove želje in potrebe, kar dosega s stalno komunikacijo ter sistematičnim anketiranjem in pogovori. Tako lahko predvidi trende in se prilagodi zahtevam lastnikov plovil. Med pomembnejšimi trendi so čedalje večja rekreacijska plovila, zato v Puntu redno pregledujejo priveze ter utrjujejo pomole in sidrne konstrukcije, da lahko varno privežejo tudi vse večje in dražje jahte. Vzdrževanje še večjih in še bolj luksuznih plovil, superjaht in vse bolj priljubljenih katamaranov jim je omogočila nedavna naložba v veliko dvigalo z nosilnostjo 500 ton za plovila, dolga do 40 in široka do 16 metrov.

Seveda zahtevajo vsa sodobna plovila ustrezno vzdrževanje, za kar v Puntu poskrbijo v servisu jaht ladjedelnice Punat. Poleg tamkajšnjih delavcev sodelujejo pri tem tudi številni podizvajalci, izključno tisti, ki imajo licenco za določena dela in jih je za to pooblastil proizvajalec opreme in vseh vrst originalnih delov, ki jih dobavljajo neposredno od distributerjev oziroma iz trgovin z rezervnimi deli. Lastniki plovil, ki želijo poleg vrhunske varnosti zaupati izkušenim rokam tudi zanesljivo in popolno storitev za nego in vzdrževanje dragocenega plovila, ne glede na to, ali je njihovo plovilo na morju ali na suhem, se tudi zato odločajo za to marino. Vsem so v vsakem trenutku na voljo vse informacije o stanju in vzdrževanju plovila, aktualne fotografije in video povezava po spletni kameri oziroma sodobni aplikaciji, ki je povezana z varnostnim sistemom in morebitnimi pametnimi senzorji na plovilu. Vse za miren spanec strank, kjerkoli že so.

Za tiste, ki v navtiko šele vstopajo, pa je Punat priljubljena izhodiščna točka zaradi dostopnosti in velike izbire motornih čolnov in jadrnic, ki jih ponuja kar 10 čarterskih podjetij. Spomladansko šolo jadranja tako kmalu zamenjajo krajši in nato tudi daljši izleti v dobri družbi, kajti Kvarner ponuja na stotine skritih zalivov in pristanišč, ki jih je vredno odkriti.

FOTO: Miroslav Svetec

Sodobna stavba z domiselnimi jedmi Dobre marine ni brez dobre restavracije in Marina Punat ima kar dve! Prenovljena restavracija Marina deluje v sodobni dvonadstropni stavbi in je kot najbolje ocenjena restavracija na otoku Krku nosilka dvojih Falstaffovih vilic. Ob spektakularnem razgledu na Puntarsko drago lahko uživate v domiselnih jedeh domače in mednarodne kuhinje in vinski karti izbranih pridelovalcev. Picerija 9 bofora pa je odlična izbira za načrtovanje jadranja ob jutranji kavi ali malici in izmenjavo izkušenj ob večerni pijači in lahkem obroku; priporoča jo tudi gastronomski vodnik Gault & Millau.

