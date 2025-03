Nepozabna lepota in doživetja na jugu Istre

Hoteli in resorti v Pulju in Medulinu ponujajo vrhunske storitve, pristnost in trajnost ter vam omogočajo popoln oddih.

Grand hotel Brioni Pula: sodoben dizajn in zgodovinska eleganca

Grand hotel Brioni Pula, del verige Radisson Collection, ki stoji na obali Jadranskega morja s pogledom na narodni park Brioni, je simbol razkošja in prefinjenosti. Notranjo opremo, za katero je bila navdih istrska obala, bogatijo umetniška dela. Gostom so na voljo 227 elegantnih sob in suit, gurmanska restavracija Sophia, infinity bazeni, velnes center in sodoben fitnes. Inovativna tehnologija, ki vključuje »smartroom« in minibar »butler corner«, omogoča vrhunsko udobje. V hotelu so nekoč gostili slavne osebnosti, na primer Sophio Loren in člane skupine Abba, danes pa je sinonim za prestiž in brezhibne storitve.

Grand hotel Brioni Pula, del verige Radisson Collection, je simbol razkošja in prefinjenosti. FOTO: Matthew Shaw

Arena One 99 Glamping: prvi luksuzni glamping na Hrvaškem

Arena One 99 Glamping v Pomerju ponuja razkošje v neposrednem stiku z naravo, saj leži v nedotaknjenem istrskem borovem gozdu. Prvi glamping resort na Hrvaškem združuje hotelsko udobje s sproščenim bivanjem na prostem. Gostje lahko uživajo v prostornih glamping šotorih, na zasebnih terasah, v lounge in beach barih in velnes centru SPA One4You. Programi, kot so gong kopeli, delavnica keramike, joga in meditacija, omogočajo ravnovesje med sprostitvijo in aktivnostjo. Bližina medulinskega arhipelaga in rta Kamenjak ponuja veliko možnosti za raziskovanje.

Arena One 99 Glamping – razkošen glamping na jugu Istre. FOTO: Andrej Folo

