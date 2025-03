Oaza za družine na smaragdni obali otoka Raba

Na polotoku Kalifront, najbolj zelenem delu Raba, leži Arba Resort 4/5*, Valamar Collection, novo luksuzno all inclusive letovišče, ki bo odprlo vrata poleti 2025. Potopljeno v gozd stoletnih hrastov črnik in borovcev, s pogledom na skalnato obalo in kristalno čisto morje očarljivih smaragdnih in turkiznih odtenkov, je popolno pribežališče za vse, ki si želijo sprostitve in aktivnega počitka v naravi. Od zgodovinskega mesta Rab je oddaljeno samo pet kilometrov, njegova elegantna podoba, ki sta jo navdihnila rabska tradicija in Sredozemlje, pa skupaj z vrhunsko ponudbo in sodobnimi tehnološkimi rešitvami vsem gostom zagotavlja popolno sprostitev in razkošje.

Letovišče Arba ponuja bogate vsebine za vso družino na več kot 1500 kvadratnih metrih, med drugim šest notranjih in zunanjih bazenov, prilagojenih vsem starostim, pa tudi velnes Balance Mediterranean Spa. FOTO: Valamar

Navdušujoč splet narave, tradicije in storitev

Vseh 208 prostornih sob in apartmajev za največ šest oseb je bilo urejenih posebno skrbno, da bi zagotovili najvišjo stopnjo razkošja in udobja. Notranjost in oprema hotela pripovedujeta najbolj znane rabske zgodbe ter približata obiskovalcem tradicijo in bogato zgodovino tega edinstvenega otoka, znanega tudi kot otok sreče. V velnesu Balance Mediterranean Spa, svetu dobrega počutja, ki se razteza na 800 kvadratnih metrih, se bodo gostje lahko prepustili značilnim masažam s kakovostnimi naravnimi kozmetičnimi izdelki in tinkturami certificiranih lokalnih proizvajalcev ter se sprostili v različnih savnah in ekskluzivnih sprostitvenih conah. Za ljubitelje dobre hrane pa je Arba Resort poskrbel z izborom restavracij in barov, ki na menijih ponujajo 80 odstotkov lokalno pridelane hrane in pijač. Osrednji položaj pripada penzionski restavraciji Arba 772, ki je dobila ime po najstarejši oljki na otoku, posajeni leta 772. Restavracija spoštuje bogato kulturno dediščino kraja in ponuja edinstveno mešanico tradicionalnih otoških specialitet in sodobne sredozemske kuhinje, poskrbi pa tudi za vegane in vegetarijance.

FOTO: Valamar

Raj za družine – nepozabna zabava za vse generacije

Arba Resort je pravi raj za družine: z bogato ponudbo, ki se razteza na več kot 1500 kvadratnih metrih, zagotavlja privlačen prostor za nestrukturirano igro, vključno z Maro Smart Play Zone, igriščem Ropeland Net in tematskimi igralnicami, ki ponujajo celodnevno varstvo otrok. Otroci bodo spoznavali čudesa flore in favne v gozdu Dundo, se učili o lokalni naravi in zgodovini na interaktivnih delavnicah ali pa v zaprtem gledališču uživali ob predstavah za otroke, plesnih programih in filmskih projekcijah. Družine lahko dneve preživljajo tudi ob sproščanju na plaži pod letoviščem, kjer kristalno čisto morje kar vabi na plavanje in potapljanje z dihalko ali pa tam zgolj uživajo na soncu. V letovišču je šest notranjih in zunanjih bazenov, prilagojenih za vse generacije, med njimi so tudi otroški bazeni in vodne atrakcije.

FOTO: Valamar

Kolesarite, tekajte in odkrivajte lepote Raba

Ljubiteljem aktivnega počitka ponuja Arba Resort številne možnosti za raziskovanje narave. V letovišču so urejene dve kolesarski in tekaška steza, tu pa je tudi kolesarski center s prvovrstnimi storitvami za profesionalne in rekreativne kolesarje. Najdemo ga blizu začetka kolesarskih in pešpoti Capo Fronte, ki vodijo skozi bujen gozd Dundo in so odlična priložnost za odkrivanje neokrnjene narave in dostop do številnih drugih slikovitih poti. Na Rabu pa poleg naravnih lepot najdemo tudi obilo kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, ki pričajo o bogati tradiciji otoka in njegovi edinstveni dediščini. Med drugim se nikakor ne morete odreči odkrivanju ribiške in ladjedelniške dediščine otoka, pa užitkom ob tradicionalnih otoških dobrotah in sprehodom skozi staro mestno jedro z romanskimi ulicami in pogledom na prepoznavne rabske zvonike. Raznolikost rabskega okolja, njegova zgodovina in bogate vsebine za družine v Arba Resortu bodo navdušili vsakega gosta in poskrbeli za nepozabne počitnice v enem od najlepših predelov Sredozemlja.

FOTO: Valamar

