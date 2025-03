Opatija, čudovito in idealno celoletno letovišče

FOTO: Zoran Bakić

Kraljica jadranskega turizma že več kot 180 let privablja obiskovalce z vsega sveta, ki jih osvaja s harmonično kombinacijo kristalno modrega morja in mogočne gore Učke. Zato ni presenetljivo, da slovi po vrhunskih velnes in zdravstvenih storitvah in aktivnem turizmu. Elegantne vile in hoteli, pravljični vrtovi in sprehajališča nas prevzamejo s svojim šarmom in nas popeljejo v pretekle čase.

Opatija vizionarsko združuje čar preteklosti in duha živahne sedanjosti. Poleg tega je z dolgoletno tradicijo prirejanja kongresov in sodobnimi visokokakovostnimi objekti ena od vodilnih destinacij poslovnega turizma na Hrvaškem. Izjemna gastronomska ponudba pa združuje najboljše iz mediteranske in kontinentalne kuhinje. Prav tako široko občinstvo s svojo kakovostjo in pestrostjo privabljajo privlačne kulturne in zabavne prireditve. Opatija bo tudi letos središče cele vrste dogodkov, ki zagotavljajo nepozabna doživetja.

(26.–28. junij) je časovni stroj v svet glasbe, mode in vzdušja preteklih stoletij, ki mesto spremeni v veličasten oder na prostem.

Vsi sladkosnedi naj obiščejo Festival čokolade (7.–9. november), najslajši dogodek v Opatiji, ki gosti ekskluzivne mojstre, izdelovalce čokolade ter številne delavnice za otroke in odrasle.

Leto pa se bo v Opatiji zaključilo s čarobnim adventom (28. november 2025–6. januar 2026), enim najlepših ob morju. Takrat pridejo sem ljudje iz najbolj oddaljenih delov države in Evrope, saj si želijo doživeti zimsko čarobnost, ki jo ustvarja več sto tisoč lučk in okraskov.

