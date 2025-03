Osemdeset let tradicije, rasti in uspehov

Petrol se pripravlja na praznovanje 80-letnice

Od skromnih začetkov pred skoraj osemdesetimi leti, ko smo lahko natočili gorivo na prvi Petrolovi črpalki, do danes, ko je Petrol postal največja slovenska energetska družba. Pridružite se Petrolovemu potovanju skozi čas ter spoznajte ključne mejnike razvoja in zgodbe, ki so zaznamovale pot.

Jugopetrolova ulična črpalka v Postojni FOTO: Petrol

Skromni začetki, velike sanje (1945–1960)

Petrolova zgodba se začenja 12. maja leta 1945, ko je bilo ustanovljeno Državno petrolejsko podjetje Jugopetrol Beograd, kmalu zatem pa še podružnica Jugopetrol Ljubljana. Prvo desetletje sta zaznamovala hitra širitev in prehod od osnovnih črpalk

k sodobnejšim servisom. Prvi pravi bencinski servis je bil tako zgrajen leta 1953 v Solkanu, že leta 1960 pa prva restavracija v Čatežu, kar velja za začetek gostinske dejavnosti.

Prvi Petrolov bencinski servis v Solkanu FOTO: Petrol

Leta 1968 je v Serminu zaživela prva instalacija za skladiščenje nafte. FOTO: Petrol

Zagon instalacije Sermin (1961–1970)

V 60. letih je Petrol postal sinonim za mobilnost in razvoj. Razcvet je prinesel razvoj lastnih blagovnih znamk: Dvotaktol, Antifriz, Motorol, Amortizol, Hipoidol in 98-oktanski Super bencin. Eden večjih razvojnih korakov je bila tudi zgraditev servisa za oskrbo letal Aeroservis Brnik. V tem obdobju je nastalo ključno skladišče v Zalogu, do leta 1968 pa je v Serminu zaživela prva instalacija za skladiščenje nafte. To je omogočilo učinkovitejšo distribucijo goriv po vsej Sloveniji.

Petrolov zemeljski plin FOTO: Petrol

Začetek trgovanja z zemeljskim plinom (1971–1980)

Sredi sedemdesetih se je začelo trgovanje z zemeljskim plinom in nastal je zametek današnjega Geoplina, ki bo letos praznoval 50-letnico obstoja. Še naprej se je zagotavljala vedno boljša dostopnost energentov po vsej Sloveniji.

Uvajanje dopolnilne ponudbe (1981–1990)

Prvi samopostrežni bencinski servis na Dunajski cesti. FOTO: Petrol

Petrol postane delniška družba (1991–2000)

V 80. letih je Petrol uvedel prvi samopostrežni bencinski servis na Dunajski cesti v Ljubljani. V obdobju druge svetovne naftne krize pa je začelo rasti zavedanje o pomembnosti dopolnilne ponudbe vsega, kar stranke potrebujejo na poti.

Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je prinesla številne izzive in priložnosti. Franšizni model delovanja je omogočil širitev v tujino (na Hrvaško, v BIH …). Do sredine 90. let je Petrol že veljal za enega največjih distributerjev nafte in derivatov v JV Evropi. Preoblikovanje v delniško družbo pa je bil eden ključnih korakov k modernizaciji in krepitvi finančne stabilnosti.

Vstop na trg elektrike (2001–2010)

Leta 2003 je sledila ustanovitev podjetja Petrol Energetika. Naslednji prelomni dogodek se je zgodil, ko je Petrol na področju dejavnosti trgovanja z električno energijo prodajo elektrike razširil še do gospodinjstev. Dekado so zaznamovali vedno boljša trgovinska ponudba, Petromati in rojstvo velike uspešnice – blagovne znamke kava Na poti.

Integriran partner v energetski tranziciji (2011–2025)

Prodajno mesto Barje FOTO: Žiga Intihar

Leta 2012 je Petrol postavil prvo polnilnico za električna vozila in zagnal ambiciozne projekte krožnega gospodarstva. Pozneje, leta 2020, je bila predstavljena Petrolova aplikacija »Na poti«, ki je bila lani nadgrajena in preimenovana v »Petrol GO«. Zadnje obdobje so zaznamovale predvsem investicije v obnovljive vire energije, vključno s sončnimi in vetrnimi elektrarnami. Petrol ostaja zanesljiv partner gospodinjstvom, podjetjem in javnemu sektorju ter s sodobnimi rešitvami ustvarja vrednost za prihodnost. Z neomajno predanostjo odličnosti in razvoju bo tudi v prihodnje gradil uspešno zgodbo, ki jo že desetletja soustvarjajo njegovi zvesti uporabniki.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol