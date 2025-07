BTS se vračajo na prizorišče

BTS, ena najbolj priljubljenih skupin K-popa na svetu, svojih oboževalcev ne bo več pustila čakati. Potem ko so vsi njeni člani zaključili obvezno služenje vojaškega roka v južnokorejski vojski, so napovedali skorajšnjo vrnitev na glasbeno sceno. Sedmerica za prihodnjo pomlad obljublja nov album in svetovno turnejo, na katero se bodo prav tako opravili prihodnje leto.

»Živjo, vračamo se,« je oboževalcem sporočil priljubljeni Jimin in obljubil, da bodo s svojo novo glasbo razveselili pristaše te zvrsti na različnih koncih sveta. »Upam, da ste prav tako vznemirjeni kot mi.« Napovedal je, da bo sedmerica že julija začela ustvarjali nove pesmi za skupinski album, na katerem pa bodo predstavljene ideje in razmišljanje vseh njenih članov. Razkrili so tudi konkretne načrte: vseh sedem se bo še ta mesec odpravilo v ZDA, kjer bodo začeli s pripravami na oživitev njihovega sodelovanja. Skupino sestavljajo Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V in Jung Kook, ki so soavtorji ali soproducenti velikega dela skladb. Skupina, ki je sprva uvrščala v hip hop, je svoj glasbeni slog razširila na širok spekter žanrov, njihova besedila pa se ukvarjajo s temami kot so duševno zdravje, težave šolarjev in pasti odraščanja.

Za fantovsko skupino bo to prva turneja po letu 2022, ko so na različnih prizoriščih nastopali pod naslovom BTS Permission to Dance on Stage. Na vrhuncu slave pa so morali glasbeno pot začasno prekiniti, saj morajo v Južni Koreji vsi fantje opraviti 18-mesečno služenje domovini. Očitno pa so fantom rok skrajšali, saj so bili nekateri odsotni le šest mesecev.

Njihovi oboževalci, združeni pod kratico ARMY, vrnitev že nestrpno pričakujejo. Skupina je na odrih debitirala leta 2013, a skupaj so ustvarjali že tri leta pred tem. V letih 2020 in 2021 je njihovih šest albumov zasedlo prva mesta glasbenih lestvic v ZDA, tja se je uvrstilo tudi šest njihovih singlov. V tem obdobju so veljali za najbolje prodajane glasbene izvajalce na svetu.