Reški karneval je uvrščen med 500 najpomembnejših dogodkov v Evropi

Vrhunec pustnega dogajanja je Mednarodna karnevalska povorka, ki bo letos potekala 2. marca. V njej sodeluje 10.000 udeležencev iz več kot 100 skupin. Med parado se središče mesta spremeni v oder, na katerem vladajo barve, glasba in neomejena kreativnost. Maškare na Reki imajo dolgo zgodovino, ki sega v 15. stoletje, ko so oblasti poskušale prepovedati zbiranje in maškarado. Njihov poskus ni uspel, zato se je tradicija karnevala nadaljevala. Pravi preporod je doživela ob koncu 20. stoletja, ko se je preoblikovala v prireditev, ki združuje izročilo, ustvarjalnost in sodobni duh. Leta 1982 so se na Korzu zbrale tri skupine maškar: Halubajski zvončari, Pehinarski feštari in Lako ćemo.

Reški karneval je danes prepoznaven po razkošnih kostumih, spektakularnih alegoričnih vozilih in vzdušju, v katerem se prepletajo lokalna zgodovina in svetovni vplivi. Veličastna parada in številne prireditve so ga upravičeno uvrstile med 500 najpomembnejših dogodkov v Evropi, Sunday Times pa ga je razglasil za enega najbolj eksotičnih dogodkov na svetu. Leta 2009 je Turistična skupnost mesta Reka prejela nagrado zlato turistično srce kot organizator najboljše turistične prireditve v jugovzhodni Evropi, karneval pa je bil uvrščen v knjigo »501 must be there events«. Leta 2024 je prejel tudi nagrado turistična prizma za novo kakovost v turizmu v kategoriji prireditev.

Peti letni čas, kot ga ljubkovalno imenujejo Rečani, se tradicionalno začne 17. januarja, na antonovo. Od takrat pa vse do pepelnične srede mesto živi v znamenju karnevalskih dogodkov. Otvoritvena prireditev je izvolitev kraljice Reškega karnevala in simbolična predaja ključa mesta v roke maškar, s čimer se začne njihova vladavina. Program se nadaljuje z različnimi dogodki, med katerimi so otroška karnevalska povorka, Mednarodna karnevalska povorka, karnevalske zabave, humanitarne akcije, koncerti in tradicionalni obhodi zvončarjev, ki so poseben del kulturne dediščine tega območja. Eden najbolj spektakularnih vidikov Reškega karnevala so alegorična vozila, prave umetnine, ki nastajajo več mesecev. Vsaka pustna skupina s ponosom predstavi svoje delo, v katero so vložili veliko ustvarjalnosti in truda. Kostumi, dovršeno izdelani in pogosto navdihnjeni z zgodovinskimi, mitološkimi ali aktualnimi temami, dodatno obogatijo vizualno doživetje povorke.

Reški karneval ima poleg zabave pomembno vlogo tudi pri ohranjanju tradicije. Poseben del programa pripada zvončarjem, ki prihajajo z Reke in reškega obroča. Z zvonjenjem Halubajskih zvončarjev, ki so uvrščeni na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, se tradicionalno konča Mednarodna karnevalska povorka.

