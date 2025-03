Slovenija na svetovnem odru kot glas miru in sodelovanja

Ko je bila Slovenija 6. junija 2023 izvoljena za nestalno članico VS OZN, se je odprla pot za aktivno sodelovanje pri ponovni vzpostavitvi mednarodnega miru in za krepitev prepoznavnosti, ugleda in kredibilnosti Slovenije.

Za Slovenijo je glasovalo 153 držav, kar potrjuje njen ugled in kredibilnost v mednarodni skupnosti. Ta izjemni dosežek prinaša Sloveniji večjo prepoznavnost, možnost aktivnega sooblikovanja globalnih varnostnih politik in odgovornost pri ohranjanju mednarodnega miru.

Slovenija je septembra lani za en mesec prevzela predsedovanje svetu. FOTO: Daniel Novakovic/STA

Članstvo v VS OZN je izjemnega pomena, saj gre za osrednji organ odločanja, ki skrbi za mednarodni mir in varnost. Varnostni svet sestavlja pet stalnih in deset nestalnih članic. Slovenija je funkcijo nestalne članice prvič opravljala že v letih 1998–1999, zdaj pa ji je bil zaupan drugi mandat za obdobje 2024–2025.

Slovenija kot članica varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (VS OZN) v obdobju 2024–2025 še naprej deluje povezovalno in odgovorno. Prizadeva si za učinkovito in transparentno delovanje varnostnega sveta in za izpolnjevanje njegovih obveznosti v skladu z ustanovno listino Organizacije združenih narodov. V skladu s sloganom članstva Krepimo zaupanje – varujemo prihodnost si v tem času prizadeva krepiti svojo vlogo verodostojne partnerice pri zagotavljanju spoštovanja mednarodnega prava in sogovornice pri kompleksnih podnebnih vprašanjih. To ponazarja tudi logotip goloba z oljčno vejico kot simbolom miru.

Slovenija je v VS OZN vstopila z iskreno željo sodelovati pri iskanju rešitev. FOTO: Ministrstvo za zunanje zadeve

Ko majhna država soustvarja globalne rešitve in krepi svoj vpliv

Slovenija je v varnostni svet vstopila z iskreno željo po sodelovanju pri iskanju rešitev. V prvem letu se je uveljavila kot načelna, odgovorna in spoštovana članica, ki je ves čas krepila svojo povezovalno vlogo. Med pomembnimi dosežki slovenskega delovanja v VS OZN je sprejetje predsedniške izjave o voditeljstvu za mir, ki šteje za uradni dokument organa. Septembra je za en mesec prevzela predsedovanje svetu. V času slovenskega predsedovanja je VS OZN opravil 27 razprav v različnih formatih, med visokim tednom splošne razprave generalne skupščine OZN je v VS OZN potekalo pet razprav, vključno z odprto razpravo na visoki ravni o voditeljstvu za mir. Letos bo nadaljevala prizadevanja za doseganje soglasja med članicami in zgraditev mostov med globalnimi in regionalnimi silami.

Slovenija je s svojim članstvom v tem prestižnem organu pridobila veliko – večjo prepoznavnost in možnost vplivanja na ključna globalna vprašanja.

