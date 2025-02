Slovenske železnice kot vodilni prevoznik in kreator zelenih standardov

Poleg novih potniških garnitur, ki so že prišle in še bodo prišle v vozni park potniškega prometa, Slovenske železnice posodabljajo tudi vozni park tovornega prometa.

SŽ-Tovorni promet kot vodilni prevoznik v regiji

SŽ-Tovorni promet, del skupine Slovenske železnice, ostaja največji železniški prevoznik blaga v Sloveniji in eden izmed vodilnih prevoznikov v regiji. So izrazito mednarodno usmerjeno podjetje, saj več kot 90 odstotkov blaga prepeljejo v čezmejnem prometu. Preteklo leto so prepeljali skoraj 18 milijonov ton blaga. Največji delež so kontejnerji, sledijo rude, kmetijski proizvodi, nafta in derivati ter premog.

X. koridor je strateška povezava za prihodnost

Eden glavnih strateških ciljev podjetja je okrepitev prisotnosti na trgih ob X. koridorju, ki povezuje države nekdanje Jugoslavije. Ta koridor je najkrajša naravna povezava med srednjo in jugovzhodno Evropo, s čimer odpira vrata večjim blagovnim tokovom, zlasti med Italijo, Nemčijo in Srbijo. Slovenske železnice svojo zavezo trgom v regiji potrjujejo tudi z delovanjem na srbskem trgu. Od leta 2003 je tu vzpostavljeno predstavništvo. Od leta 2015 pa imajo v Beogradu tudi hčerinsko družbo SI Cargo Logistics.

Modernizacija voznega parka

Poleg velikih investicij v vozni park potniškega prometa poteka posodobitev voznega parka tudi v tovornem prometu. Postopki za nabavo novih 30 večsistemskih električnih lokomotiv za tovorni promet so že stekli, prav tako načrtujejo temeljito prenovo 12 dizelskih lokomotiv in posodobitev tovornih vagonov.

Odkup električne energije iz 100-odstotno obnovljivih virov

Slovenske železnice od lani naročajo električno energijo za izvajanje voženj potniških in tovornih električnih vlakov iz 100-odstotno obnovljivih virov energije. V potniškem prometu Slovenskih železnic se ocenjuje lani glede na leto prej za okoli 50 odstotkov manjši ogljični odtis, v tovornem pa za okoli 83 odstotkov manjši ogljični odtis po tržni metodi izračuna emisij.

