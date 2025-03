Vodilna klinika, ki oblikuje prihodnost oftalmologije

Klinika Svjetlost, ustanovljena leta 1998, je na začetku imela en, vendar ambiciozen cilj: zagotoviti najboljše storitve pacientom v regiji. Čeprav je bila takrat le majhna oftalmološka klinika, pa 27 let pozneje velja za vodilno ustanovo v tej veji medicine.

Ustanovitelja prof. dr. Nikico Gabrića je od samih začetkov vodila želja, da pacientom ponudi najboljšo možno rešitev. Klinika Svjetlost je prva v regiji uvedla vrsto inovativnih metod zdravljenja, med njimi lasersko odpravo dioptrije, operacijo sive mrene z vgradnjo premium leč, vitrektomijo in presaditev roženice. Cilj tega pristopa je bil omogočiti dostop do vrhunskega oftalmološkega zdravljenja, primerljivega s tistim, ki je na voljo v svetu.

Tukaj je pomemben vsak pacient. Zdravniki, usposobljeni za personaliziran pristop, s svojim znanjem in najsodobnejšimi tehnologijami pripomorejo, da je za vsakega pacienta izkušnja bivanja na kliniki edinstvena. Za vsako očesno stanje najdejo najboljšo rešitev, takšno, kot bi jo svetovali svojim družinskim članom.

Zaradi take predanosti kakovosti se je njihov sloves hitro razširil. Matično ustanovo v Zagrebu namreč že od ustanovitve obiskujejo pacienti iz sosednjih držav. Klinični center, ki deluje kot zasebna klinika, se danes ponaša z lokacijami na Hrvaškem (Zagreb, Split), v Bosni in Hercegovini (Sarajevo, na dveh lokacijah) in Črni gori (Budva).

Prihodnost klinike oblikuje ekipa 200 zaposlenih in mladih strokovnjakov, ki uživajo v svojem delu, kot sta dr. Ivan in dr. Krešimir Gabrić. Dr. Ivan Gabrić je postal prepoznaven obraz laserske odprave dioptrije z razvijanjem tretje generacije metode Smart Sight. Ta inovacija zagotavlja pacientom kakovostnejšo sliko z manj motnjami ponoči in skoraj takojšnje okrevanje po posegu, tako da sta že naslednji dan možna nanos ličil in vrnitev k športnim aktivnostim. Dr. Krešimir Gabrić, ki je prav tako podedoval oftalmološki gen, je specializiran za operacijo sive mrene z vgradnjo premium leč. TECNIS PureSee® IOL je leča za korekcijo prezbiopije (starovidnosti oz. bralne dioptrije) proizvajalca Johnson & Johnson, s katerim ima Svjetlost dolgoletno partnerstvo.

Danes je klinika tudi referenčni center za podjetje Schwind eye-tech solutions. Zaradi pristopa do pacientov, veščih rok kirurgov, sodobne tehnologije in nenehnih inovacij je znana po vsem svetu. Pacienti cenijo dejstvo, da je klinika vodilna v vzpostavljanju novih trendov, kot sta inovaciji PureSee in Smart Sight.

Ekipa pa je zelo ponosna na aktivno sodelovanje dr. Ivana Gabrića pri razvoju naprave za lasersko odpravo dioptrije ATOS, ki je danes na voljo na vseh celinah. V vsak poseg je vgrajen delček DNK te ustanove, Klinika Svjetlost pa ne zagotavlja le vrhunske oskrbe, temveč še naprej oblikuje prihodnost oftalmologije.

Naročnik oglasne vsebine je Klinika Svjetlost