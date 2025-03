Vrhunska destinacija za visoko diplomacijo

Vsako leto konec avgusta oziroma v začetku septembra se na Bledu v okviru Blejskega strateškega foruma (BSF) zberejo vplivni diplomati, politiki, gospodarstveniki, predstavniki civilne družbe in mladi z vsega sveta, ki se navdušujejo nad naravno lepoto, bogato zgodovino in vrhunsko gostinsko ponudbo kraja. Tudi izjemna lokacija je ena od prednosti foruma, ki je na pragu svoje dvajsete obletnice prepoznan kot eden najpomembnejših dogodkov v Srednji in Jugovzhodni Evropi.

Forum, ki je Slovenijo postavil na globalni diplomatski zemljevid

BSF prispeva tudi k dolgoročni promociji Slovenije kot vrhunske destinacije za poslovni in luksuzni turizem. FOTO: BSF

Leto 2025 zaznamuje dvajset let Blejskega strateškega foruma. Slovenija je po predsedovanju Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi leta 2005 želela nadaljevati in nadgraditi svoje mednarodne ambicije in dejavnosti. Tako sta proti koncu leta 2006 Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Center za evropsko prihodnost na Bledu prvič organizirala razpravo Politična reforma in trajnostni razvoj na Južnem Kavkazu. Z leti je forum razširil svoj fokus od regionalnih tem do širših globalnih vprašanj, s čimer je Slovenijo postavil na diplomatski zemljevid kot državo, ki aktivno prispeva k reševanju mednarodnih izzivov.

Dogodek se je vedno odlikoval kot vključujoča platforma, ki vabi posameznike z različnimi pogledi in ozadji k izmenjavi stališč. Čeprav lahko vključevanje raznolikih mnenj privede do trenj, Blejski strateški forum temelji na stebrih enakosti, vključenosti in raznolikosti.

Blejski strateški forum je do zdaj gostil skoraj 10.000 udeležencev iz več kot 100 držav, med njimi več deset voditeljev držav in vlad, več sto ministrov, okoli sto predstavnikov mednarodnih organizacij in vizionarjev ter približno dva tisoč medijskih predstavnikov. Vsako leto se na dogodku zvrsti okrog 30 razprav, ki jih obišče nekaj tisoč udeležencev z vsega sveta.

Inkubator za nove ideje in rešitve

Blejski strateški forum pomembno prispeva k ugledu in vplivu Slovenije na globalnem prizorišču in spodbuja oblikovanje politik, ki so ključne za reševanje sodobnih izzivov. FOTO: BSF

Medvladni projekt Republike Slovenije je pomemben tudi zaradi svoje vloge pri oblikovanju politik in strategij, saj razprave na forumu pogosto vplivajo na odločitve, ki jih sprejemajo vlade in mednarodne organizacije. Forum tako služi kot inkubator za nove ideje in rešitve, ki lahko prispevajo k bolj trajnostni in pravični prihodnosti.

Slovenija je s tem forumom pridobila ugledno globalno platformo za razprave o ključnih izzivih sodobne družbe, hkrati pa je dogodek tudi izjemno pomemben s turističnega vidika, saj BSF ni le konferenca, ampak je priložnost za mreženje, sklepanje novih partnerstev in iskanje skupnih rešitev v sproščenem, a obenem prestižnem okolju. Vrhunska turistična ponudba in neokrnjena narava ustvarjata idealne pogoje za gostovanje visokih predstavnikov držav in mednarodnih organizacij. Tuji obiskovalci pogosto poudarjajo, da Bled združuje evropski šarm z neokrnjeno naravo, kar ga postavlja ob bok najprestižnejšim svetovnim destinacijam.

Blejski strateški forum se je iz skromnih začetkov leta 2006 razvil v ugleden dogodek, ki izpostavlja pereča vprašanja globalne politike, gospodarstva, trajnostnega razvoja in varnosti. FOTO: BSF

Na letošnjem dogodku, ki bo potekal 1. in 2. septembra pod naslovom »Pobegli svet«, bodo razpravljali o izzivih na pravilih temelječega mednarodnega reda in mednarodnih institucij. Slovenija bo s tem dogodkom še naprej krepila svojo vlogo v mednarodni skupnosti ter ohranjala Bled kot enega najprestižnejših evropskih turističnih biserov. Ob glavnem dogodku bo na Pokljuki potekal tudi 14. Blejski strateški forum za mlade, ki združuje ambiciozne mlade udeležence z vsega sveta.

Dogodek, kot je BSF, pomembno prispeva k prepoznavnosti Slovenije in Bleda kot odlične turistične destinacije.

