Hrvaška - ključni člen pri zagotavljanju energetske stabilnosti

Mag. Stjepan Adanić, predsednik uprave JANAF d. d. FOTO: JANAF

Pretekla leta so bila za svetovno energetsko sceno izjemno zahtevna, njihove posledice pa so odmevale tudi v Evropski uniji in nas usmerjale v redefiniranje dobavnih verig in zmanjševanje odvisnosti od ruskih energetskih virov. Na svetovnem političnem zemljevidu so se zgodile številne pomembne spremembe - priča smo vojnim dogajanjem na več frontah, gospodarski in celo energetski krizi, hkrati pa lahko rečemo, da smo zaradi pravočasnega in proaktivnega ukrepanja ter sodelovanja z Evropsko unijo sprejeli vrsto korakov in ukrepov, s katerimi smo zagotovili našo energetsko trajnost in suverenost. Energetska krajina se hitro spreminja, Hrvaška pa je zaradi svoje strateške lege in infrastrukture postala eden ključnih deležnikov v tem procesu.

Naša država se je s podporo Evropske unije in sprejetjem pomembnih strateških odločitev, kot je razglasitev Jadranskega naftovoda (JANAF) za del strateške infrastrukture EU, uveljavila kot energetsko središče celotne srednje Evrope. JANAF in terminali LNG namreč Hrvaški omogočajo zadovoljevanje lastnih energetskih potreb, hkrati pa tudi stabilno in zanesljivo oskrbo držav v regiji, vključno s sosednjo Slovenijo. Prav zaradi strateškega položaja teh dveh energetskih terminalov lahko rečemo, da je Hrvaška postala nedvomno energetsko vozlišče celotne srednje Evrope in je ponosna na to vlogo.

Glede na aktualne globalne izzive in nujne prilagoditve novim energetskim ciljem JANAF nenehno vlaga v razvoj novih zmogljivosti in prilagaja svoje poslovanje, da bi podprl zeleni prehod in prispeval k dolgoročnemu doseganju ogljične nevtralnosti.

Ob zavedanju, da zeleni prehod ni trend, temveč obveza vseh gospodarskih subjektov, je vodstvo takoj po prevzemu funkcije dalo pobudo za oblikovanje strateškega dokumenta, s katerim načrtujemo prihodnost v novih okoliščinah. Naša Strategija prehoda za obdobje od 2022 do 2030 z vizijo do leta 2050 je namreč začrtala smer nadaljnjega razvoja družbe v sodobno energetsko družbo s pomembnim tržnim deležem na hrvaškem trgu električne energije.

Kljub razmišljanju o prihodnosti in odprtosti za naložbe v greenfield in zrele projekte obnovljivih virov energije ostajamo zvesti svoji osnovni dejavnosti. Naša predanost kakovosti in varnosti pri opravljanju storitev je ob dolgoletnih partnerstvih prinesla zaupanje uglednih energetskih podjetij in trgovcev, med katerimi bi za namene te posebne izdaje izpostavil vodilno slovensko naftno družbo Petrol, s katero nas povezuje veljavna pogodba o uporabi skladiščnih kapacitet na JANAF-ovem terminalu na zagrebškem Žitnjaku. Poleg tega je naš cilj jasen - še naprej krepiti položaj Hrvaške kot regionalnega voditelja na področju energetike, hkrati pa zagotavljati stabilno in trajnostno oskrbo z energijo vsem našim partnerjem, tako v Republiki Hrvaški kot v Evropski uniji in sosednjih državah.

Naše skladiščne kapacitete so že nekaj časa razprodane, kar potrjuje vse večjo potrebo po dodatnih vlaganjih v infrastrukturo. Zato štejemo širitev skladiščnih kapacitet v Omišlju za eno ključnih točk razvoja poslovanja, izgradnja dveh novih rezervoarjev na terminalu Omišalj pa je uvrščena na seznam strateških projektov Vlade Republike Hrvaške. Prilagajanje našega poslovanja in pravočasno odzivanje na izzive sta ključna elementa našega uspeha, zato nadaljujemo z naložbami, ki bodo zagotavljale energetsko stabilnost držav v regiji, vključno z Republiko Slovenijo.

Obenem z velikim ponosom gledamo na dosežene polletne rezultate in z vso pravico verjamemo, da bo to še eno uspešno poslovno leto. Poudarjamo tudi, da ima Jadranski naftovod močan finančni potencial in pripravljeni smo na nova razvojna vlaganja z lastnimi sredstvi.

Naše poslanstvo v državi, pa tudi širše, ostaja nespremenjeno - zagotavljati podporo stabilnosti celotne regije, celotne srednjeevropske skupnosti, hkrati pa s premišljenimi energetskimi koraki in vlaganjem v perspektivne projekte krepiti svoj strateški položaj na srednji rok. Z veliko gotovostjo lahko trdim, da smo z izkušnjami in pravočasnimi strateškimi odločitvami preprečili vse dosedanje pretrese, ki so se zgodili na svetovnem energetskem trgu in verjamem, da bomo z nadaljnjim razvojem našega poslovanja tako delovali tudi v prihodnje. JANAF je bil, je in bo ostal neomajen partner in sinonim za stabilno oskrbo z energijo.

Naročnik oglasne vsebine je JANAF