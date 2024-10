Hrvaška, Slovenija in Avstrija v skupnem nastopu na ameriškem trgu

Hrvaška, Slovenija in Avstrija so na ameriškem trgu začele skupno promocijsko kampanjo Alps-Adriatic-Amazing, ki jo izvajajo Hrvaška turistična skupnost (HTZ) in predstavništvo HTZ v New Yorku, Slovenska turistična organizacija (STO) in Avstrijska nacionalna turistična organizacija (ANTO). Cilj je močnejše pozicioniranje teh treh držav kot privlačnih celoletnih destinacij med ameriškimi ljubitelji potovanj.

»Hrvaška in Slovenija imata za sabo veliko uspešno realiziranih projektov pri skupnem nastopu na oddaljenih trgih, kot sta Kitajska in Avstralija, še posebej pa nas veseli, da se nam je ob tej priložnosti pridružila Avstrija. Pričakujemo zelo dobre rezultate sodelovanja, zlasti če vemo, da je ameriški trg najpomembnejši oddaljeni trg za hrvaški turizem. Gostje z oddaljenih trgov so izredno pomembni, saj običajno potujejo zunaj glavnih poletnih mesecev, med bivanjem na Hrvaškem pa zelo pogosto obiščejo več destinacij in našo državo kombinirajo z drugimi evropskimi destinacijami,« je povedal Kristjan Staničić, direktor HTZ.

Cilj je promocija Evrope

FOTO: HTZ:

Z ameriškega trga je bilo na Hrvaškem v prvih devetih mesecih ustvarjenih več kot 680.000 prihodov in več kot 1,9 milijona prenočitev, kar v primerjavi z lani predstavlja 8-odstotno rast prihodov in 7-odstotno rast prenočitev. Gostje iz ZDA so največkrat prenočili v Splitsko-dalmatinski, Dubrovniško-neretvanski županiji in mestu Zagreb, največ pa jih je dopustovalo v Dubrovniku, Splitu, Hvaru, Rovinju in Zadru. Največ prenočitev je bilo v hotelih, nastanitvah pri zasebnikih in navtičnih čarterjih.

Kampanja Alps-Adriatic-Amazing vključuje tudi marketinško sodelovanje s popotniško revijo Condé Nast Traveler USA. Na njihovih kanalih pričakujejo več kot 12 milijonov prikazov. Ker je sredstva za to kampanjo zagotovila Evropska unija prek programa Evropske potovalne komisije (ETC) z naslovom Co-branding of Promotional Campaigns, s katerim je bilo omogočeno sofinanciranje 50 odstotkov vrednosti projekta, je cilj promovirati Evropo kot vodilno turistično destinacijo na svetovni ravni.

Združujejo več držav

»Lani smo imeli v Sloveniji izjemno 28-odstotno rast prenočitev ameriških gostov, kar je največ doslej. Letos se ta rast nadaljuje in znaša že 17 odstotkov, kar je pokazatelj vse večjega zanimanja ameriških turistov za našo državo. Verjamemo, da lahko z združenimi močmi na oddaljenih trgih, kot je ameriški, dosežemo še vidnejše rezultate. Kampanja pripoveduje edinstveno zgodbo regije, ki se razteza od Alp do Jadrana in ponuja bogato in raznoliko izkušnjo. Prepričani smo, da bo kampanja utrdila položaj Slovenije med vodilnimi evropskimi destinacijami, ki s svojo edinstveno naravo in trajnostnim pristopom privabljajo ameriške popotnike,« je povedala Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije. Glede na to, da želi kampanja med drugim navdušiti bodoče in potencialne obiskovalce za potovanje v Evropo s predlogi aktivnosti, ki vključujejo vse tri države, je njen poudarek na naravni dediščini, kulturi, vinski in kulinarični ponudbi, z osredotočanjem na trajnostna in vključujoča doživetja, ki temeljijo na konceptu počasnega, sproščenega potovanja.

»Naše raziskave trgov so pokazale, da veliko Američanov obišče Avstrijo in to nato združi z obiskom ene ali celo več sosednjih držav. Dejstvo je, da jim ogled južnega dela Avstrije skupaj z obiskom Slovenije in Hrvaške ponuja posebno izkušnjo in nov pogled na evropski turistični zemljevid,« je povedala Astrid Steharnig-Staudinger, direktorica avstrijske turistične organizacije.

Naročnik oglasne vsebine je Hrvaška turistična skupnost