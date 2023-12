Nova Mehika kot novi Detroit

V nadaljevanju preberite:

Podjetje Hota Industrial na Tajvanu že leta izdeluje zobnike, gredi in druge avtomobilske dele ter se vključuje v dobavne verige avtomobilskih proizvajalcev, kot so Tesla, Ford Motor in General Motors. Naraščajoči stroški transporta ter politične napetosti med Kitajsko in Tajvanom, ki si otok, čeprav je demokratično voden, še vedno prilašča in grozi s silo, proizvajalce silijo k razmisleku o odvisnosti od tega območja.

Zaradi naraščajočih skrbi strank glede varnosti dobavnih verig se je podjetje Hota septembra odločilo, da del proizvodnje preseli v Severno Ameriko, kamor izvozi 70 odstotkov svojih proizvodov. Z 99 milijoni dolarjev visoko naložbo bodo zgradili tovarno v Novi Mehiki, ki bo prva zunaj Azije. »Naša odločitev za Združene države je pravzaprav zelo naravna,« je v intervjuju za Reuters pred kratkim povedala izvršna direktorica Hota Holly Sheng. »Seveda pa so z njo povezani enormni stroški, zato se toliko let nismo odločili zapustiti Tajvana.«