5 marketinških nasvetov za spletno prodajo na tuje trge

Analiza naj bo podlaga za vse odločitve

Poslovni načrt in marketinška strategija bosta začrtala pravo pot

Spletna trgovina ni le prodajno mesto, ampak vaša spletna vitrina

Redno merjenje rezultatov in adaptacija

Skrb za stranke prinaša dolgoročno stabilnost in dobičkonosnost

Za številna slovenska podjetja je vstop na tuje trge pomemben korak. Naj si bo zaradiali. Ker gre za kompleksen proces, ki bo zahteval kar nekaj finančnih in kadrovskih virov podjetja, lahko, če se ga ne lotite pravilno, pomeni tudiInvesticija bo obrodila sadove le, če bosta za njo stala premišljen načrt in predana ekipa. V nadaljevanju se bomo dotaknili 5 ključnih korakov, ki jih morate storiti, da boste svojemu podjetju zagotovili najboljše možnosti obTemeljita priprava na vstop na tuji trg s spletno trgovino je nujna. Analiza trga, prodajnega kanala in navad oziroma obnašanja uporabnikov na spletu je zaradi spleta lažja, saj imamo na voljo mnogo informacij in podatkov, ki nam omogočajo, da vse odločitve podkrepimo z oprijemljivimi argumenti.Analiza naj vključuje:Temeljit pregled izvoznega trga naj bo osnova zaza izdelke ali storitve podjetja.Izsledki analize bodo temelj tudi za vsebino. Oblikujte jasen način vstopa na trg, ki vključuje tudi mehanizemOblikovanje digitalne marketinške strategije naj vključuje vse faze nakupnega procesa. Tako boste lahko na relevanten način nagovarjali uporabnika v vsaki posamezni fazi, hkrati pa boste definirali najboljši kanal za vsako posamezno fazo in tako optimizirali izdatke. To je še posebej pomembno na spletu, kjer se uporabniki različno vedejo in je prava digitalna strategija ključnega pomena., zato je pomembno, da se tega lotite prav tako načrtno, kot bi se postavitve fizične trgovine., da bo uporabnik na koncu opravil nakup.Na spletnem mestu je izjemno pomembno, da poskrbite za. Predstavitev izdelkov naj bo osredotočena na predstavitev ključnih uporabnih informacij (konkurenčne prednosti, posebnosti in lastnosti izdelkov – njihova unikatna prodajna vrednost).Prav tako pa so pomembni podatki o podpornih aktivnostih, ki jih bo uporabnik prejel z nakupom. Med njimi so predvsemter druge posebnosti, ki jih ima vaša panoga.Lastna spletna trgovina sicer ni nujno edina možnost za zagon spletne prodaje na tujem trgu. Rešitev so lahko tudi obstoječe rešitve spletnih trgovcev, tako imenovani », ki ima nižje vstopne stroške, a hkrati ustvarja veliko več konkurence med ponudniki.Vse aktivnosti na spletu je dobro. Na podlagi rezultatov boste jasno videli, ali vaše spletne aktivnosti prinašajo želeni rezultat in ali so potrebne prilagoditve. Iz podatkov, ki jih boste zabeležili v svoji spletni analitiki, lahko odkrijete tudi nove priložnosti za nove proizvode ali za drugačen pristop pri komunikaciji (sporočila ali kanali).Da bodo vaše aktivnosti na posameznem trgu tudi dobičkonosne, je pomembno poskrbeti za dobroglede na njihove stroške. Spo zaključenem nakupnem procesu si boste ustvarili zveste in redne kupce.Eno od zelo pomembnih orodij v tej fazi je, ki je cenovno učinkovito orodje za pospeševanje prodaje in ohranjanje obstoječih strank.Širitev na tuje trge s spletno prodajo je lahko odlična poteza za mnoge podjetnike. Priložnosti je veliko, predvsem na trgih Evropske unije, kjer je vstop razmeroma preprost tako finančno kot tudi zaradi usklajenih pravnoformalnih postopkov. Ne glede na izbrani trg pa je priprava ključnega pomena.Z izobraževanjem, strokovnim svetovanjem in povezovanjem vam bodo pomagali tudi na javni agenciji. Številne koristne napotke v zvezi zboste našli na spletnem portalu za slovenske izvoznike izvoznookno.si , podjetja pa lahko znanje svoje ekipe okrepite tudi v brezplačnih 90 minutnih online delavnicah z izkušenimi strokovnjaki digitalnega marketinga v okviru programaNaročnik oglasnega sporočila je SPIRIT Slovenija, javna agencija