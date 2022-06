500 milijonov svežih naložb za Rimca

Znani hrvaški specialist za proizvodnjo in razvoj superzmogljivih električnih pogonov Rimac, je dobil sveža sredstva – skupaj pol milijarde evrov, največ pa sta vanj vložila sklad tveganega kapitala SoftBank Vision Fund 2 in banka Goldman Sachs oziroma njihov naložbeni del Asset Management.

Vrednost naložb v podjetje Rimca tako menda dosega dve milijardi evrov, z njimi pa naj bi se Rimac iz proizvajalca nišnih superzmogljivih izdelkov še bolj razširil v dobavitelja strateških komponent za električne pogone. Poleg omenjenih finančnih ustanov, ki prihajata z Japonske (SoftBank) in iz ZDA (Goldman Sachs), naj bi sveža sredstva podjetju namenil tudi nemški Porsche, ki je bil že doslej največji delničar podjetja (20 odstotkov), z njim so sicer povezani tudi prek mešane družbe za še eno superprestižno znamko Bugatti.

Po pisanju Jutarnjega lista so bili že prej med vlagatelji v Rimca kitajski proizvajalec baterij Camel, italijanski naložbeni sklad Investindustrial, od Evropske unije pa naj bi dobili okoli 200 milijonov evrov sredstev za razvoj mreže robotskih taksijev in avtonomnih vozil na območju Zagreba, glede česar naj bi bilo po njihovih navedbah v hrvaški javnosti nekaj skepse.

Največji posamični delničar skupine Rimac je menda še naprej ustanovitelj družbe Mate Rimac. Čeprav ima Rimac med svojimi delničarji pomembne avtomobilske velikane – poleg Porscheja še vedno tudi Hyundai –, pa vendarle menda želi ostati samostojen. »Zelo dobro je za nas, da jih imam kot delničarje, a ne želimo biti popolnoma odvisni od njih,« so bile Rimčeve besede.

Gradnja kampusa

Kot je dodal, je sicer njihov posel s superzmogljivimi avtomobili – konkretno enim modelom rimac nevera – vzdržen, sveže naložbe pa da so zelo pomembne za razvoj njihove podružnice Rimac Technology (v tej je Mate Rimac edini lastnik) in obetov, da bi nekoč v prihodnosti podjetje začelo kotirati na borzi. A raje šele čez kakih tri do pet let. Vključitev na borzo, bi bila po njegovi oceni smiselna, ko bi letni promet podjetja znašal eno milijardo evrov, Rimac naj bi bil zdaj na pol poti do te številke.

Kot je znano, ima Rimac velike naložbene načrte, posebej z gradnjo razvojnega kampusa na območju Svete Nedelje, kjer bi še okrepili razvoj baterij, programske opreme in drugih sestavnih delov za električne pogone. Razprostiral naj bi se na 25 hektarih, dokončali naj bi ga prihodnje leto. Med letoma 2024 in 2026 naj bi dosegli letno proizvodnjo 100.000 baterij.

Podjetje, ki ima trenutno 1500 zaposlenih, naj bi doma in drugod po Evropi zaposlilo še 700 ljudi. Kot smo že pisali v Delu, inženirski kader iščejo tudi v Sloveniji, zanima jih tudi Italija, saj je menda tam veliko visokokvalificirane delovne sile.