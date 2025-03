Admixer Media – uradni zastopnik za medijski zakup Google Ads v Sloveniji

V hotelu Grand Plaza v Ljubljani je bil 13. februarja 2025 ekskluzivni dogodek, ki ga je ob udeležbi predstavnikov Googla organiziralo podjetje Admixer Media. Na dogodku, ki so se ga udeležili strokovnjaki, predstavniki podjetij in vodilni na področju digitalnega oglaševanja, je bil predstavljen Google Ads Media Sales Representative program v Sloveniji.

»Verjamem, da bodo prihodnja leta oblikovala način našega poslovanja. Umetna inteligenca že zdaj močno vpliva na oglaševanje – od strategije do kreativnosti in orodij, ki jih uporabljamo,« je dejala Irina Overko, strateška direktorica, Admixer Advertising. »V tem obdobju je za podjetja ključnega pomena, da se učijo, prilagajajo in pripravijo na rast. Kot uradni zastopnik za medijski zakup Google Ads v Sloveniji je podjetje Admixer Media kot del podjetja Admixer Advertising ponosno na svojo vlogo podpiranja podjetij v tem pomembnem obdobju. Ponujamo brezplačno podporo, ekskluzivna orodja in vire, prilagojene tržnim izzivom.«

Mojca Rožac, globalna programska direktorica, Admixer Media, je predstavila Google Media Sales Representative program in pri tem poudarila njegovo vlogo strateškega partnerja za podjetja, ki želijo izkoristiti celoten potencial platforme Google Ads. Razložila je, da program za agencije ni konkurent, temveč jih le dopolnjuje, saj jim zagotavlja brezplačno pomoč pri optimizaciji njihovih kampanj, ponuja jim lokalno podporo in strateško svetovanje.

FOTO: Admixer Media

Suzanne Claassen, generalna direktorica, Vzhodna in Srednja Evropa, Google, je govorila o partnerstvu s podjetjem Admixer Media. Program Media Sales Representative je zasnovan tako, da pomaga lokalnim strankam in agencijam pri rasti njihovih podjetij. Admixer Media bo zagotavljal izboljšano lokalno podporo in s svojim strokovnim znanjem strankam pomagal uspevati na trgu ter nadalje izboljšati digitalni oglaševalski ekosistem v regiji.

Vloga umetne inteligence v poslovanju in oglaševanju

V današnjem hitrem digitalnem svetu dostop do aktualnega znanja in najnovejših tehnologij igra ključno vlogo pri doseganju poslovne uspešnosti. Zato se prvi dogodek podjetja Admixer Media v Sloveniji vrti okrog ene najbolj pomembnih tem na našem področju – umetne inteligence in njenega vpliva na poslovanje in družbo. Suzanne je poudarila, da pri Googlu na umetno inteligenco gledajo kot na tretji tehnološki val po internetu in mobilni tehnologiji, katerega potencial močno presega običajne primere uporabe.

FOTO: Admixer Media

Angelos Galanakis, regionalni vodja strateškega partnerstva z agencijami pri Googlu, je delil, kako umetna inteligenca Google AI preoblikuje oglaševanje, da postane bolj personalizirano in učinkovito. Pojasnil je, kako vizualno iskanje in druga orodja AI pomagajo blagovnim znamkam nagovarjati občinstva na vseh stopnjah prodajnega lijaka, ter poudaril pomen kampanj za generiranje povpraševanja. Izpostavil je tudi storitve Performance Max in Google Search AI za spodbujanje prodaje in generiranje potencialnih strank. Osemdeset odstotkov oglaševalcev kakovostno kreativnost šteje kot ključno za oglaševalsko učinkovitost. AI ponuja rešitve za izboljšanje vizualnih vsebin, kot so Flip Video, Product Studio in Dream Screen.1

Artur Mosiak, vodja razvoja strateških partnerstev, Google, je razpravljal o pomembnosti umetne inteligence za trženje, ki temelji na podatkih. Ob upoštevanju nelinearnih in večkanalnih interakcij s strankami, sledenja na podlagi piškotkov ter čedalje večjih zahtev po varstvu podatkov in zasebnosti je ključnega pomena, da so vsi strankini kanali zgrajeni s pomočjo rešitev, ki zagotavljajo zasebnost. Ključna orodja, kot so Google Tag, Consent Mode in Enhanced Conversions (izboljšane konverzije), zagotavljajo natančno sledenje in optimizacijo, tudi z omejenimi podatki. Bolj napredne rešitve, vključno z izboljšanimi konverzijami za potencialne stranke in Customer Match, pomagajo povezati fizične in spletne konverzije, izboljšati učinkovitost kampanj s hkratnim ohranjanjem zasebnosti uporabnikov.

Damian Huba, vodja partnerskih in platformnih rešitev pri Googlu, je predstavil raziskavo »The Economic Opportunity of Generative AI in Slovenia«, ki napoveduje gospodarski potencial generativne umetne inteligence za dvig BDP za 3–4 milijarde evrov. UI lahko poveča produktivnost in ustvari nova delovna mesta, zlasti v sektorjih, kot so informatika, finance in poslovne storitve.2

FOTO: Admixer Media

Tržni trendi in vpogledi: Oglaševanje pri spletnem iskanju, YouTube in spletnem nakupovanju v Sloveniji

Digitalna preobrazba v Sloveniji pridobiva zagon, kar spreminja vedenje potrošnikov in oglaševalski trg. Eva Kavčič iz Admixer Media je predstavila ključne trende digitalnega marketinga v Sloveniji. Več kot 53 % slovenskih uporabnikov je v zadnjih treh mesecih opravilo spletni nakup, 7 % pa še nikoli ni opravilo spletnega nakupa.3 Brskalniki ostajajo ključni kanal za odkrivanje izdelkov, saj jih 45 % slovenskih kupcev uporablja za raziskovanje izdelkov pred nakupom.4 Na drugem mestu so proizvajalčeve strani (26 %) in spletni primerjalniki (25 %). YouTube igra pomembno vlogo v digitalnem oglaševanju, saj je v maju 2024 dosegel več kot 1,5 milijona odraslih uporabnikov v Sloveniji, ki so na platformi preživeli povprečno več kot 40 minut na dan.5 YouTube prav tako močno vpliva na ustvarjanje povpraševanja, saj 86 % uporabnikov, ki odkrijejo izdelek na YouTubu ali Googlu, nato nadaljuje nakup.6

Tanja Golčman iz Admixer Media je predstavila primer podjetja Maneks Plus, ki deluje v 14 državah. S pomočjo z umetno inteligenco optimiziranih oglasnih formatov na več Googlovih platformah je podjetje Maneks Plus izboljšalo svojo strategijo pridobivanja strank, kar je pripeljalo do 18 % povečanja konverzij, 16 % povečanja prometa in 21 % rasti pri investiranju v oglaševanje.

FOTO: Admixer Media

Na okrogli mizi Človek proti stroju: Vloga oglaševalcev v dobi AI so sodelovali Marko Penko, strokovnjak za plačljivo oglaševanje, Zoran Savin, direktor IAB Slovenija, in Blaž Pregelj, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja brainylab, ter moderatorka Karmen Krumpestar, vodja programa za Slovenijo, Admixer Media. Razpravljali so o vplivu umetne inteligence na digitalno oglaševanje, njeni vlogi pri izboljšanju učinkovitosti Google Ads ter izzivih avtomatizacije in zasebnosti podatkov.

Po uradnem programu so udeleženci nadaljevali mreženje v sproščenem vzdušju, delili izkušnje in razpravljali o prihodnjem sodelovanju.

Program zastopstva za Google Ads v Sloveniji je ključni korak za razvoj digitalnega oglaševanja v državi. Lokalnim podjetjem omogoča dostop do naprednih orodij in tehnologij, kar jim pomaga pri rasti. Podjetja, ki sprejmejo spremembe, učinkovito uporabljajo podatke in integrirajo UI, bodo v boljšem položaju za uspeh.

Premaknite svoje podjetje na naslednjo raven – kontaktirajte Admixer Media še danes in začnimo skupno rast!

Viri: 1. Marketing Week/Kantar, The Language of Effectiveness, 2023 2. The Economic Opportunity of Generative AI in Slovenia. Capturing the Next Wave of Benefits from Generative AI. An Implement Consulting Group Study Commissioned by Google July 2024 3. Smart Shopper Research. Google, Cint (2023 & 2024)/Savanta (2022)/Zweipunkt (2021)/Kantar (2020 & 2019), Online survey, Country: Cross EMEA market insights. Nationally representative online population 18+Y.O who conducted purchases in the past 3 months for Consumer Electronics/Home & Garden/Fashion/Toys/Jewellery and in the past 1 month for Food & Groceries/Beauty. Base 2024/2023/2022/2021:All product buyers of CE, Home, Fashion, Food, Beauty, Toys, Jewellery n=54828/74041/55794/31124/. Q1: Where did you make your last purchase? Valicon & Ceneje, Shopper’s Mind Slovenia, 2024 4. Valicon, CAWI, September 2024, n=3,012, target group – online customers, observation unit – completed online purchase, last purchase. 5. YouTube Internal Data, May 2024 6. Google/Ipsos, Video & Social Ad Impact Study, July 2023-August 2023

Naročnik oglasne vsebine je Admixer Media