Kdo so posamezniki, ki se potegujejo za AmCham Top potencial leta 2025

Prihodnji torek bo na sklepnem dogodku 15. generacija programa AmCham Young Professionals znano, kdo bo AmCham Top potencial leta 2025.

AmCham Young Professionals je program za osebni in karierni razvoj liderjev naslednje generacije, ki želijo razvijati svoje talente. Predstavlja mrežo posameznikov in podjetij, ki povezuje 150 različnih pogledov in način razmišljanja naprej. Je okolje z visokim potencialom in navdih za AmCham Slovenija. Vsaka generacija ima svojega ambasadorja – AmCham Top potenciala leta, ki jo predstavlja navzven.

Kdo je med kandidati?

Letošnjih šest posameznikov je s svojo energijo in zagnanostjo prepričalo strokovno komisijo.

Inga Bau iz Adacte Je specialistka za interno komunikacijo z močnim znanjem s področja medijske produkcije in multimedie. Pomembno prispeva h kakovostni interni komunikaciji in digitalnemu marketingu ter dokazuje, da je zanesljiv člen vsakega uspešnega tima.

Jure Kocman iz Rocheja je strokovnjak za inovacije in razvoj v zdravstvu. Vodi strateške projekte in sodeluje s številnimi deležniki v regiji Adriatic. Je tudi podjetnik s tremi startupi, ki združuje medicinsko znanje in poslovni pristop.

Juš Dobnikar iz Evolta je strokovnjak za poslovni razvoj in optimizacijo procesov. Poudarek daje trajnostnemu razvoju in ima izkušnje iz podjetništva v Silicijevi dolini in Torontu.

Kristian Asani, Silicon Gardens, je višji strokovni sodelavec, ki podpira rastoča podjetja in zgodnje faze investicij. Povezan je s številnimi podjetniškimi iniciativami in prejemnik več nagrad. Je predan ustvarjanju pozitivnih sprememb.

Thea Arandjelović, CargoX, je oblikovalka inovativnih produktov v digitalni logistiki. Z izostrenim občutkom za detajle in večjezičnostjo skrbi za skladnost produktov s potrebami trga.

Žan Kupljenik je tehnični arhitekt za najnaprednejše diagnostične sisteme na svetu. Je tudi soustanovitelj startupa za vesoljsko tehnologijo z diplomo z odliko iz aeronavtičnega in elektrotehniškega inženirstva.