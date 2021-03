ZDA Japonski izročila očeta in sina, ki naj bi pomagala pri pobegu

Japonski uradniki držijo plastične prevleke med vstopanjem skupine potnikov v avtobus iz letala, o katerem se domneva, da je prevažal obtožena očeta in sina Taylor. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Ker naj bi nekdanjemu šefu Nissana pomagala pobegniti iz države , so očeta in sina Taylor, ameriška državljana, zdaj izročili Japonski. Oba sta se sicer več mesecev borila in si prizadevala, da bi se izognila izročitvi zaradi omenjenega primera, piše BBC.. insta bila lani obtožena, da sta 66-letnemu poslovnežu Ghosnu pomagala pobegniti z Japonske, skritemu v kovčku za glasbilo v zasebnem letalu . Ghosn je namreč lani v rodni Libanon iz Japonske pobegnil, ker ga je čakalo sojenje zaradi domnevnih finančnih goljufij – pri Nissanu so mu očitali, da je kot direktor družbe kršil zaupanje in si je nezakonito prisvojil njeno premoženje. Libanon z Japonsko nima sklenjenega dogovora o pravosodnem sodelovanju ali izročanju.Ameriško vrhovno sodišče je prejšnji mesec odprlo pot za izročitev obeh obtoženih, ki sta bila v pridržanju od aretacije maja lani. Moška, doma iz zvezne države Massachusetts, sta bila v pridržanju v predmestnem bostonskem zaporu. Po navedbah njunih odvetnikov so ju v ponedeljek predali japonskim oblastem.Kot navaja britanski BBC, so tožilci dejali, da sta oče in sin dobila 1,3 milijona dolarjev za pomoč pri pobegu, ki se je zgodil 29. decembra 2019. M. Taylor je sicer 60-letni strokovnjak za zasebno varnost in veteran ameriške vojske. V preteklosti je vodil ameriško mednarodno varnostno korporacijo, ki je zasebni vojaški izvajalec, osredotočen na pomoč ljudem, da pobegnejo iz težkih situacij v tujini. Obtoženi je domnevno pomagal pri skoraj 24 pobegih, strankam pa je zaračunal od 20.000 do dva milijona dolarjev za opravljeno delo.