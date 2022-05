Ameriška centralna banka obrestno mero dvignila za 0,50 odstotne točke

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je v skladu s pričakovanji dvignila svojo ključno obrestno mero (federal funds rate) za pol odstotne točke, na raven od 0,75 do enega odstotka, kar je največje posamično zvišanje v zadnjih 22 letih. Na ta način želi znižati inflacijo, ki je v ZDA dosegla rekordnih 8,5 odstotka, kar je največ v zadnjih 40 letih.

Ob tem je napovedala tudi nadaljnje protiinflacijsko ukrepanje in nove dvige obrestnih mer tekom letošnjega leta. Po ocenah analitikov bi lahko ameriška ključna obrestna mera v začetku prihodnjega leta presegla tri odstotke. Fed je v okviru boja proti inflaciji napovedal tudi skorajšnje postopno znižanje svoje bilančne vsote, ki se je v času pandemične krize povzpela na rekordnih devet tisoč milijard dolarjev.

Predsednik Federal Reserve Jerome Powell. FOTO: Tom Williams/Pool via Reuters

Inflacija sicer ostaja povišana, ruska invazija v Ukrajino ustvarja dodaten pritisk na zvišanje cen in bo verjetno obremenila gospodarsko aktivnost, je ocenil Fed.

Zaradi inflacijskih pritiskov obresti višajo tudi druge centralne banke, hkrati se dolar v razmerju do evra iz več razlogov krepi, na odločnejše ukrepanje Evropske centralne banke pa bo treba še počakati.

Junija še zmanjševanje lastništva državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev

Odbor za odprti trg Feda (FOMC) še ocenjuje, da se bo s primernim zaostrovanjem denarne politike inflacija vrnila k ciljnima dvema odstotkoma na daljši rok in da bo trg dela ostal močan. V tej luči se je odločil za zvišanje ključne obrestne mere za 0,50 odstotne točke na raven med 0,75 in 1,0 odstotka, kar je največje enkratno zvišanje od leta 2000, pri tem pa je ocenil, da bo nadaljnje zvišanje primerno, so zapisali v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani.

Ob tem je odbor napovedal, da lastništvo državnih obveznic in nekaterih drugih vrednostnih papirjev začel zmanjševati 1. junija.

Fed je ocenil tudi, da so vplivi ruske invazije v Ukrajino na ameriško gospodarstvo zelo negotovi ter da invazija in z njo povezani dogodki povzročajo dodaten pritisk na povišanje inflacije in bodo verjetno dodatno obremenili gospodarsko aktivnost. Poleg tega bodo verjetno zaprtja javnega življenja na Kitajskem, povezana s covidom-19, povečala motnje v dobavnih verigah.