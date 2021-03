Ameriške carine težava za Impol, za Talum ne

Talum ne pričakuje neposredne škode

FOTO: Talum

Ameriško ministrstvo za trgovino je v torek sprejelo končno odločitev glede uvajanja novih carin na uvoz aluminija iz vrste držav, tudi Slovenije. O tem je odločalo od lani, postopek je začelo pod administracijo nekdanjega predsednikaV skupini Impol so odločitev ZDA sprejeli z nezadovoljstvom. Poudarjajo pa, da bodo carine za Hrvaško občutno nižje kot za Slovenijo, kar »ohranja njihove možnosti za izvoz«. Dosedanje carine so na njihovo poslovanje že vplivale, so navedli za STA. Impol ima na Hrvaškem proizvodnjo v Zadru.Impol v ZDA, kjer je trgovinsko ministrstvo v torek sprejelo končno odločitev glede uvajanja novih carin na uvoz valjanih aluminijskih proizvodov iz 18 držav, izvaža s svojih proizvodnih lokacij v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. »V Sloveniji smo dobili carinsko stopnjo pri 13,43 odstotka, v Srbiji 11,67 odstotka, na Hrvaškem pa 3,19 odstotka. Z rezultatoma v Sloveniji in Srbiji ne moremo biti zadovoljni, rezultat na Hrvaškem pa je med boljšimi in ohranja naše možnosti za izvoz,« so zapisali. Poudarili so, da mora carinske stopnje potrditi še Ameriška zvezna komisija za mednarodno trgovino. Dosedanje carine so na Impolovo poslovanje že vplivale . Skupina je namreč leta 2019 na ameriškem trgu realizirala deset odstotkov prodaje, lani pa se je zaradi protidampinških postopkov ta delež zmanjšal na pet odstotkov, so pojasnili.Letos njihovo poslovanje poteka v skladu z načrti, povpraševanje za zdaj močno raste. V celotnem letu nameravajo ustvariti 725 milijonov evrov prometa in 37 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo.Po navedbah skupine bodo te carine dodatno obračunane poleg desetodstotnih, ki jih je Trump že uvedel na večino uvoza aluminija v ZDA.Proizvajalca aluminija iz Kidričevega, družbe Talum, odločitev ZDA neposredno ne bo prizadela, saj ne izvaža v ZDA. Kot so navedli za STA, pa pričakujejo posredne učinke, saj tovrstni ukrepi povečujejo tveganja za celotno evropsko gospodarstvo. »Posredno se učinkom verjetno ne bomo mogli izogniti, saj večino naših izdelkov prodamo evropskim kupcem, ki izvažajo tudi v ZDA,« so zapisali. Za evropsko gospodarstvo tovrstni ukrepi po njihovih navedbah pomenijo povečano tveganje za spremembo cene aluminija na borzi ter posledično tudi cene drugih surovin in izdelkov, povezanih z aluminijem. »Vsekakor pa ukrep za svetovno gospodarstvo in trgovino ni dober, saj smo v primežu pandemije covida-19, uvajanje novih carin pa pomeni nevarnost trgovinskih vojn in s tem poglabljanja recesije,« so dodali.Po podatkih ameriškega urada za mednarodno trgovino Ita je Slovenija leta 2019 v ZDA izvozila 11.229 ton aluminija, vrednost carin nanj pa je znašala 35,25 milijona dolarjev. STA