Ameriški bančnik, ki zabava in postaja Slovenec

Nejc Gole se je s predsednikom uprave Nove KBM Johnom Denhofom pogovarjal nekaj ur pred njegovim nastopom na stand-up šovu o tem, kako je postal komik, o strasti do športa in zakaj Američan želi postati slovenski državljan s hišo pod Pohorjem. Pa tudi o aktualnih bančnih temah, ki zanimajo kreditojemalce in varčevalce.