Novo ime na poti do prvega moža OTP banke

OTP banki se je pridružil András Hámori, sprva kot prokurist, po pridobitvi vseh potrebnih regulativnih soglasij pa naj bi prevzel vlogo predsednika uprave (CEO). Prihod Andrása Hámorija pomeni začetek novega poglavja za OTP banko po lanskoletni uspešni združitvi Nove KBM in SKB banke, so sporočili iz OTP.

Hámori bo nasledil Spyridona Ntallasa, člana uprave, pristojnega za finance in planiranje (CFO), ki je bil 1. januarja letos imenovan za začasnega predsednika uprave in je banko vodil do prihoda novega glavnega izvršnega direktorja.

»V čast mi je, da se pridružujem OTP banki, finančni instituciji z močno prisotnostjo na slovenskem trgu in trdnimi temelji, in veselim se, da bomo skupaj gradili prihodnost. Verjamem, da morajo biti bančne storitve osredotočene na potrebe strank, in zavezan sem temu, da to načelo postavimo v središče vsega, kar počnemo,« je pri tem izjavil Hámori. Na novo združena OTP banka je utrdila svoj položaj najbolj dostopne banke v Sloveniji in ene najpomembnejših finančnih ustanov v državi. OTP Skupina Slovenija je lansko leto sklenila s 311 milijoni evrov neto dobička, donos na kapital (ROE) pa je znašal 18 odstotkov.

Predsednik nadzornega sveta OTP banke v Sloveniji Imre Bertalan je dejal, da želijo s Hámorijem v OTP banko vnesti dodatne izkušnje, ki bodo omogočile nadaljnjo rast in inovacije: »Pričakujemo, da bo dodatno okrepil osredotočenost na stranke ter zagotavljal vrhunsko uporabniško izkušnjo z nadaljnjo digitalizacijo.