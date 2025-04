Kakšni so letos najvišji regresi in zakaj delodajalci z izplačili hitijo

V nadaljevanju preberite:

Najnižji zakonsko določen regres za letni dopust letos znaša 1277 evrov, toliko kot tudi minimalna plača, najvišji neobdavčeni pa dosegajo že 2800 evrov. Delodajalci morajo ta dodatek zaposlenim izplačati najkasneje do 1. julija letos, izjemoma lahko njegovo nakazilo odložijo do 1. novembra v tekočem letu, vendar le, če je podjetje nelikvidno in mu to dopušča kolektivna pogodba. Prevelili smo, koliko letos znašajo regresi, kje so že izplačali regrese in kje jih še bodo.