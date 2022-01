Artemida gre v roke Aniti Stojčevski

V nadaljevanju preberite:

Združenje Manager bo na nocojšnjem Januarskem srečanju ZM podelilo priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta dolgoletnemu generalnemu direktorju Spara Slovenija Igorju Merviču, priznanje Artemida za menedžerko, ki je prebila stekleni strop, pa glavni izvršni direktorici SKB banke Aniti Stojčevski. Na slovesnosti bodo izglasovali in razglasili tudi mladega menedžerja leta. V karieri Stojčevske sta bili prelomni leti 2009, ko so ji kot prvi ženski v SKB banki zaupali vodenje največje divizije komercialno upravljanje, in 2019, ko jo je nova lastnica banke, Skupina OTP, imenovala za glavno izvršno direktorico in članico upravnega odbora SKB banke. Kakšna je njena poslovna strategija in glavni izziv za prihodnost?